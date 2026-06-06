Ванат получил роскошный вариант трансфера – может остаться в Ла Лиге

Футболист сборной Украины и каталонской «Жироны» Владислав Ванат может сменить клуб.

Как отмечает источник, на футболиста претендует «Бетис», который уже связался с «Жироной» по поводу возможности трансфера украинца. Футболист находится в шорт-листе севильского клуба и «Бетис» попытается подписать игрока, если не удастся привлечь в состав Фабио Сильву из «Боруссии».

Напомним, «Жирона» приобрела Ваната за 17 млн евро, а его контракт действует до 2030 года.

Украинский нападающий провел результативный сезон в Ла Лиге, отличившись 9 голами и 1 ассистом за почти 2000 сыгранных минут.