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Испания
06 июня 2026, 21:42 | Обновлено 06 июня 2026, 21:58
296
0

Ванат получил роскошный вариант трансфера – может остаться в Ла Лиге

На футболиста положил глаз «Бетис»

06 июня 2026, 21:42 | Обновлено 06 июня 2026, 21:58
296
0
Ванат получил роскошный вариант трансфера – может остаться в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Футболист сборной Украины и каталонской «Жироны» Владислав Ванат может сменить клуб.

Как отмечает источник, на футболиста претендует «Бетис», который уже связался с «Жироной» по поводу возможности трансфера украинца. Футболист находится в шорт-листе севильского клуба и «Бетис» попытается подписать игрока, если не удастся привлечь в состав Фабио Сильву из «Боруссии».

Напомним, «Жирона» приобрела Ваната за 17 млн евро, а его контракт действует до 2030 года.

Украинский нападающий провел результативный сезон в Ла Лиге, отличившись 9 голами и 1 ассистом за почти 2000 сыгранных минут.

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Владислав Ванат Бетис Жирона трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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