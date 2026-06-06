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Турция
06 июня 2026, 19:30 | Обновлено 06 июня 2026, 20:24
2847
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Жирона шокировала Трабзонспор ценой на Ваната

Испанцы требуют от турок 23 млн евро за контракт с украинцем

06 июня 2026, 19:30 | Обновлено 06 июня 2026, 20:24
2847
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Жирона шокировала Трабзонспор ценой на Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Руководство испанской «Жироны» озвучило турецкому «Трабзонспору» свои требования по трансферу 24-летнего украинского нападающего Владислава Ваната.

Ранее стало известно, что бронзовый призер чемпионата Турции заинтересовался услугами форварда сборной Украины. Турки рассчитывали на снижение цены на Ваната после вылета «Жироны» в Сегунду, однако каталонцы откровенно шокировали их своим ответом на трансферный запрос. Источники, близкие к «Трабзонспору», сообщают, что испанский клуб требует 23 млн евро плюс 15% от суммы будущей перепродажи футболиста. Отмечается, что «бордо-синие» могут позволить себе такие расходы, однако пока руководство клуба сомневается в их целесообразности.

Ванат перешел в «Жирону» в сентябре 2025 года за 15-20 млн евро. В прошлом сезоне украинец стал одним из главных бомбардиров команды, забив 13 голов и отдав четыре результативные передачи в 36 матчах за «Жирону».

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Владислав Ванат Жирона Трабзонспор чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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