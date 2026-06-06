Жирона шокировала Трабзонспор ценой на Ваната

Руководство испанской «Жироны» озвучило турецкому «Трабзонспору» свои требования по трансферу 24-летнего украинского нападающего Владислава Ваната.

Ранее стало известно, что бронзовый призер чемпионата Турции заинтересовался услугами форварда сборной Украины. Турки рассчитывали на снижение цены на Ваната после вылета «Жироны» в Сегунду, однако каталонцы откровенно шокировали их своим ответом на трансферный запрос. Источники, близкие к «Трабзонспору», сообщают, что испанский клуб требует 23 млн евро плюс 15% от суммы будущей перепродажи футболиста. Отмечается, что «бордо-синие» могут позволить себе такие расходы, однако пока руководство клуба сомневается в их целесообразности.

Ванат перешел в «Жирону» в сентябре 2025 года за 15-20 млн евро. В прошлом сезоне украинец стал одним из главных бомбардиров команды, забив 13 голов и отдав четыре результативные передачи в 36 матчах за «Жирону».