Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ждет лучшую команду? Цыганкова заподозрили в обмане Трабзонспора
Турция
06 июня 2026, 18:16 | Обновлено 06 июня 2026, 19:10
997
0

Ждет лучшую команду? Цыганкова заподозрили в обмане Трабзонспора

Виктор ждет лучших предложений

06 июня 2026, 18:16 | Обновлено 06 июня 2026, 19:10
997
0
Ждет лучшую команду? Цыганкова заподозрили в обмане Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

28-летний вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков не спешит с переходом в турецкий «Трабзонспор».

Как сообщил журналист Хакан Йологлу, условия контракта украинца с «бордово-синими» уже согласованы. Однако сам игрок хочет подождать с подписанием соглашения. Инсайдер отметил, что Цыганков пошел на уловку, заявив руководству «Трабзонспора», что пока не может подтвердить свое согласие в письменной форме из-за вызова в сборную и участия в товарищеском матче с Данией 7 июня.

«Игрок говорит: «У нас в воскресенье матч сборной, сыграем, потом подпишу контракт. Для меня это непонятный момент. Тебе необязательно присутствовать лично, у твоего агента уже есть право подписи. Подпишут без тебя, проблем нет. Сыграешь за сборную, приедешь, пройдешь медосмотр и поедешь. Но здесь есть такая ситуация: не держит ли он в голове другую команду? Есть ли мысль, что может поступить предложение из другого места? Или, возможно, он думает: «Если я покажу хорошее выступление в сборной, я стану интересен другим клубам»? Не знаю, но это странно», – сказал журналист.

В прошлом сезоне «Жирона», игроком которой является Цыганков, вылетела из Ла Лиги в Сегунду. У Виктора еще год по контракту с клубом. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.

По теме:
Ювентус нацелился на нападающего Атлетико, которого купили вместо Довбика
Стало известно, сколько Трабзонспор планирует предложить з Довбика
На Вивчаренко появился еще один претендент. Он стал ключевой целью
Виктор Цыганков Жирона Трабзонспор чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06 июня 2026, 07:27 28
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу

Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо
Футбол | 06 июня 2026, 10:38 13
Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо
Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо

Раковицан не приедет в Украину

Звездный вратарь дал прогноз на матч Дания – Украина
Футбол | 06.06.2026, 16:59
Звездный вратарь дал прогноз на матч Дания – Украина
Звездный вратарь дал прогноз на матч Дания – Украина
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Футбол | 06.06.2026, 08:55
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06.06.2026, 09:36
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 15
Футбол
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 13
Теннис
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 19
Теннис
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 19
Футбол
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 1
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем