Ждет лучшую команду? Цыганкова заподозрили в обмане Трабзонспора

28-летний вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков не спешит с переходом в турецкий «Трабзонспор».

Как сообщил журналист Хакан Йологлу, условия контракта украинца с «бордово-синими» уже согласованы. Однако сам игрок хочет подождать с подписанием соглашения. Инсайдер отметил, что Цыганков пошел на уловку, заявив руководству «Трабзонспора», что пока не может подтвердить свое согласие в письменной форме из-за вызова в сборную и участия в товарищеском матче с Данией 7 июня.

«Игрок говорит: «У нас в воскресенье матч сборной, сыграем, потом подпишу контракт. Для меня это непонятный момент. Тебе необязательно присутствовать лично, у твоего агента уже есть право подписи. Подпишут без тебя, проблем нет. Сыграешь за сборную, приедешь, пройдешь медосмотр и поедешь. Но здесь есть такая ситуация: не держит ли он в голове другую команду? Есть ли мысль, что может поступить предложение из другого места? Или, возможно, он думает: «Если я покажу хорошее выступление в сборной, я стану интересен другим клубам»? Не знаю, но это странно», – сказал журналист.

В прошлом сезоне «Жирона», игроком которой является Цыганков, вылетела из Ла Лиги в Сегунду. У Виктора еще год по контракту с клубом. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.