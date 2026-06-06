Стало известно, сколько Трабзонспор планирует предложить з Довбика

«Трабзонспор» намерен предложить за украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

По информации турецких СМИ, «бордовые» нацелились на 28-летнего футболиста римского клуба. В «Рому» он перебрался летом 2024 года из «Жироны» за 41 миллион евро.

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

В составе «Трабзонспора» уже выступает два украинца: защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось о том, что Сидни Кабрал перебрался в «Трабзонспор».