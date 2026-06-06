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  4. Стало известно, сколько Трабзонспор планирует предложить з Довбика
Турция
06 июня 2026, 18:04 |
1101
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Стало известно, сколько Трабзонспор планирует предложить з Довбика

Сумма потенциального оффера составляет 10 миллионов евро

06 июня 2026, 18:04 |
1101
2 Comments
Стало известно, сколько Трабзонспор планирует предложить з Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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«Трабзонспор» намерен предложить за украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

По информации турецких СМИ, «бордовые» нацелились на 28-летнего футболиста римского клуба. В «Рому» он перебрался летом 2024 года из «Жироны» за 41 миллион евро.

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

В составе «Трабзонспора» уже выступает два украинца: защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось о том, что Сидни Кабрал перебрался в «Трабзонспор».

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Рома Рим трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик Арсений Батагов трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Вам самим з тим Трабзонспором не набридло?
Якісь дебіли, а не редактори
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заіпали тим трабзонспором
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