Стало известно, сколько Трабзонспор планирует предложить з Довбика
Сумма потенциального оффера составляет 10 миллионов евро
«Трабзонспор» намерен предложить за украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.
По информации турецких СМИ, «бордовые» нацелились на 28-летнего футболиста римского клуба. В «Рому» он перебрался летом 2024 года из «Жироны» за 41 миллион евро.
В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
В составе «Трабзонспора» уже выступает два украинца: защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.
Ранее сообщалось о том, что Сидни Кабрал перебрался в «Трабзонспор».
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