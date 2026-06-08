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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 12:57 |
648
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Украинский тренер назвал главную проблему Мальдеры перед Лигой наций

Сергей Ковалец считает, что сборная имеет определенные проблемы в центре поля

08 июня 2026, 12:57 |
648
3 Comments
Украинский тренер назвал главную проблему Мальдеры перед Лигой наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Дания – Украина
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Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный тренер Сергей Ковалец прокомментировал проблемы сборной Украины, которая провела второй матч под руководством нового тренера – итальянца Андреа Мальдеры:

«Когда я увидел, что с первых минут в центре поля выйдут Назарина и Очеретько, то возникла проблема баланса, ведь нам нужен опорник классического толка, которым был Степаненко.

Мальдера на этот сбор не вызвал Калюжного, хотя при такой игре его качества могли бы помочь сдерживать соперника. Два мяча мы пропустили через центральную зону, когда Дания проникающими передачами умело использовала наши пробелы в обороне.

Мальдера хотел сыграть так, как это работало во времена каденции Шевченко, когда в центре всем заправляли Зинченко, Степаненко и Малиновский.

Думаю, что перед Лигой наций будут сделаны правильные выводы, чтобы сбалансировать игру команды, которая не выглядела убедительно в центре поля», – считает тренер.

Сборная Украины не смогла доиграть матч против Дании из-за полузащитника Кристиана Эриксена, который потерял сознание на поле, а позже был доставлен в больницу в Оденсе.

Матч, который был остановлен на 65-й минуте, так и не был доигран – решение не продолжать игру приняли тренеры национальных команд – Андреа Мальдера и Брайан Ример.

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Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Забарвний на правому фланзі в захисті,
це все одно якби Матвієнко на лівому в нападі.
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0
головна проблема збірної це відсутність футболістів з ЧЕТВЕРТОЇ команди УПЛ
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0
головна проблема це гра в 3 захисники
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