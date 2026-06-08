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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 10:41 | Обновлено 08 июня 2026, 11:44
4358
0

Спортивный врач рассказал, что произошло с Эриксеном в игре Дания – Украина

Дмитрий Бабелюк сообщил, что у полузащитника «Вольфсбурга» на мгновение остановилось сердце

08 июня 2026, 10:41 | Обновлено 08 июня 2026, 11:44
4358
0
Спортивный врач рассказал, что произошло с Эриксеном в игре Дания – Украина
Getty Images/Global Images Украина. Кристиан Эриксен
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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что произошло с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в противостоянии с командой Украины.

Поединок был остановлен при счете 2:1 в пользу соперника «сине-желтых» – и Брайан Ример, и Андреа Мальдера решили не продолжать игру, которую остановили на 65-й минуте:

«Есть официальное заявление врача сборной Дании. Самое главное – Эриксен в сознании, с ним все хорошо. Он покинул поле самостоятельно.

Как мы и предполагали из имеющегося видео – падение Кристиана было реакцией на действие кардиостимулятора, который сработал, как и должен был. То есть имела место остановка сердца (или появление патологического ритма), на что отреагировал дефибриллятор разрядом.

Эриксен потерял сознание ненадолго, но довольно быстро пришел в себя, что заметно на видео. Сейчас Кристиан пройдет дополнительные тесты и дальше будет решение о дальнейших действиях.

Лучшие возможные новости для Эриксена и его семьи», – сообщил Бабелюк.

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Николай Тытюк Источник: Hospital Pass
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