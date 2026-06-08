Спортивный врач рассказал, что произошло с Эриксеном в игре Дания – Украина
Дмитрий Бабелюк сообщил, что у полузащитника «Вольфсбурга» на мгновение остановилось сердце
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что произошло с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в противостоянии с командой Украины.
Поединок был остановлен при счете 2:1 в пользу соперника «сине-желтых» – и Брайан Ример, и Андреа Мальдера решили не продолжать игру, которую остановили на 65-й минуте:
«Есть официальное заявление врача сборной Дании. Самое главное – Эриксен в сознании, с ним все хорошо. Он покинул поле самостоятельно.
Как мы и предполагали из имеющегося видео – падение Кристиана было реакцией на действие кардиостимулятора, который сработал, как и должен был. То есть имела место остановка сердца (или появление патологического ритма), на что отреагировал дефибриллятор разрядом.
Эриксен потерял сознание ненадолго, но довольно быстро пришел в себя, что заметно на видео. Сейчас Кристиан пройдет дополнительные тесты и дальше будет решение о дальнейших действиях.
Лучшие возможные новости для Эриксена и его семьи», – сообщил Бабелюк.
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