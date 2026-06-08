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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 07:19 | Обновлено 08 июня 2026, 07:24
881
0

Малиновский поддержал Эриксена после эпизода в матче Дания – Украина

Через несколько мгновений до инцидента Руслан разговаривал с Кристианом

08 июня 2026, 07:19 | Обновлено 08 июня 2026, 07:24
881
0
Малиновский поддержал Эриксена после эпизода в матче Дания – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Новичок «Трабзонспора» и игрок сборной Украины Руслан Малиновский обратился к Кристиану Эриксену после товарищеского матча Дания – Украина.

Поединок в городе Оденсе был остановлен из-за падения Кристиана на 65-й минуте. Футболист схватился за сердце и потерял сознание.

Врачи оказали Эриксену медицинскую помощь и помогли ему прийти в себя. Полузащитник смог подняться на ноги и самостоятельно покинуть поле.

Инцидент с Кристианом напугал всех участников матча, поэтому сборные решили не продолжать игру: команды покинули стадион при счете 2:1 в пользу Дании.

«Скорейшего выздоровления, Маэстро. За несколько секунд до этого ты шутил со мной, а потом произошло такое. Много сил тебе и твоей семье», – написал Руслан.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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