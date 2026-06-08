Малиновский поддержал Эриксена после эпизода в матче Дания – Украина
Через несколько мгновений до инцидента Руслан разговаривал с Кристианом
Новичок «Трабзонспора» и игрок сборной Украины Руслан Малиновский обратился к Кристиану Эриксену после товарищеского матча Дания – Украина.
Поединок в городе Оденсе был остановлен из-за падения Кристиана на 65-й минуте. Футболист схватился за сердце и потерял сознание.
Врачи оказали Эриксену медицинскую помощь и помогли ему прийти в себя. Полузащитник смог подняться на ноги и самостоятельно покинуть поле.
Инцидент с Кристианом напугал всех участников матча, поэтому сборные решили не продолжать игру: команды покинули стадион при счете 2:1 в пользу Дании.
«Скорейшего выздоровления, Маэстро. За несколько секунд до этого ты шутил со мной, а потом произошло такое. Много сил тебе и твоей семье», – написал Руслан.
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