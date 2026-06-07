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  4. ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поддержали Эриксена после трагедии
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 23:58 |
435
0

ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поддержали Эриксена после трагедии

Болельщики скандировали фамилию игрока

07 июня 2026, 23:58 |
435
0
ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поддержали Эриксена после трагедии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Болельщики сборной Украины поддержали Кристиана Эриксена после жуткого эпизода в матче Дания – Украина.

Опытный футболист схватился за сердце на 65-й минуте и упал на газон, потеряв сознание.

Оперативные действия врачей устранили угрозу и привели игрока в чувство. Эриксен смог самостоятельно покинуть поле.

После эпизода сборные решили не продолжать матч и покинули поле при счете 2:1 в пользу Дании.

Украинские фанаты на стадионе в Оденсе проявили уважение к Кристиану, скандируя его фамилию в знак поддержки.

ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поддержали Эриксена после трагедии

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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