ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поддержали Эриксена после трагедии
Болельщики скандировали фамилию игрока
Болельщики сборной Украины поддержали Кристиана Эриксена после жуткого эпизода в матче Дания – Украина.
Опытный футболист схватился за сердце на 65-й минуте и упал на газон, потеряв сознание.
Оперативные действия врачей устранили угрозу и привели игрока в чувство. Эриксен смог самостоятельно покинуть поле.
После эпизода сборные решили не продолжать матч и покинули поле при счете 2:1 в пользу Дании.
Украинские фанаты на стадионе в Оденсе проявили уважение к Кристиану, скандируя его фамилию в знак поддержки.
ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поддержали Эриксена после трагедии
Denmark 🇩🇰 and Ukraine 🇺🇦 players thank the fans together after the match was suspended following Christian Eriksen's collapse 💛🙏— 433 (@433) June 7, 2026
🎥 @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/7d46riJp3k
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