ВИДЕО. Фанаты сборной Украины поддержали Эриксена после трагедии

Болельщики сборной Украины поддержали Кристиана Эриксена после жуткого эпизода в матче Дания – Украина.

Опытный футболист схватился за сердце на 65-й минуте и упал на газон, потеряв сознание.

Оперативные действия врачей устранили угрозу и привели игрока в чувство. Эриксен смог самостоятельно покинуть поле.

После эпизода сборные решили не продолжать матч и покинули поле при счете 2:1 в пользу Дании.

Украинские фанаты на стадионе в Оденсе проявили уважение к Кристиану, скандируя его фамилию в знак поддержки.

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