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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 23:21 | Обновлено 07 июня 2026, 23:23
1785
0

Датский футбольный союз принял меры после ситуации с Эриксеном

По словам Питера Меллера, организация позаботилась о состоянии игроков

07 июня 2026, 23:21 | Обновлено 07 июня 2026, 23:23
1785
0
Датский футбольный союз принял меры после ситуации с Эриксеном
Getty Images/Global Images Ukraine
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Футбольный директор Датского футбольного союза (DBU) Питер Меллер дал комментарий после прерванного матча между сборными Украины и Дании.

Поединок был остановлен из-за падения Кристиана Эриксена на 65-й минуте: футболист потерял сознание, что вызвало дежавю с 2021 годом.

Врачи оперативно оказали Кристиану первую медицинскую помощь, а игроки окружили Эриксена и образовали круг вокруг него.

После усилий медиков Кристиан пришел в себя и самостоятельно поднялся на ноги. Команды покинули поле при счете 2:1 в пользу Дании.

По завершении матча Датский футбольный союз приложил все усилия, чтобы игроки сборной чувствовали себя спокойно и покидали арену не в одиночку.

«Мы позаботились о том, чтобы никто не возвращался домой один. Они либо едут вместе с родителями, семьей, либо друг с другом как группа.

Я также знаю, что Брайан Ример в ближайшие дни будет звонить каждому игроку и спрашивать, как он себя чувствует и нужна ли какая-либо помощь», – сказал Меллер.

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Андрей Витренко Источник: Tipsbladet
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