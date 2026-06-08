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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 08:20 |
8378
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Спортивный врач шокировал новостями об инциденте с Эриксеном

Бабелюк сообщил, что игрок пережил остановку сердца

08 июня 2026, 08:20 |
8378
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Спортивный врач шокировал новостями об инциденте с Эриксеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что Кристиан Эриксен пережил остановку сердца.

«У Эриксена снова остановилось сердце. Заметно, как Кристиан резко хватается за область грудины и уже через несколько секунд падает на газон без признаков жизни.

Напомню, что после эпизода в 2021 году датчанину имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который должен был предотвращать дальнейшие подобные случаи.

Имплантированный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) — это небольшое устройство размером примерно с спичечную коробку, которое хирургически устанавливают под кожу грудной клетки. Электроды от него ведут прямо в сердце.

Устройство постоянно мониторит сердечный ритм. Если оно обнаруживает опасную аритмию, оно автоматически подает электрический разряд, чтобы «перезапустить» нормальный ритм.

Неизвестно, почему ИКД дал сбой. Учитывая, как резко Эриксен отреагировал, возможно, он почувствовал удар, но он был ложным.

Пока непонятно, что именно произошло, поэтому желаем здоровья Кристиану и будем ждать новостей.

Напомню, что после случая в 2021 году диагноз датчанину так и не был установлен, так как никакие тесты не показали патологий», – отметил спортивный врач.

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Дмитрий Олийченко Источник: Hospital Pass
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