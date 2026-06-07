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Испания
07 июня 2026, 23:46 |
329
0

Новичок Барселоны: «Здесь начинается моя настоящая карьера»

Энтони Гордон отметил вклад Маркуса Рэшфорда в летний трансфер

07 июня 2026, 23:46 |
329
0
Новичок Барселоны: «Здесь начинается моя настоящая карьера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон
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Новичок «Барселоны» Энтони Гордон рассказал, что Маркус Рэшфорд давал ему советы и информацию о клубе.

«Он просто рассказывал мне, какие там хорошие ребята, какой у них командный дух, о котором я уже слышал от людей в «Барселоне». Поэтому я с нетерпением жду возможности присоединиться к ним. Он также рассказывал мне о городе, о местах для проживания. Он прекрасный человек, очень заботливый», – заявил Гордон.

«Эти две недели были немного сумбурными, но это были лучшие две недели в моей жизни и жизни моей семьи. Меня совсем не устраивает просто играть за «Барселону». Я хочу выиграть всё. По моему мнению, именно здесь начинается моя карьера. Поэтому я на том этапе, о котором всегда говорил», – добавил Гордон.

25-летний футболист недавно завершил переход из «Ньюкасла» в «Барселону» за 80 миллионов евро, после чего отправился в составе сборной Англии на чемпионат мира. В этом сезоне Рэшфорд играл за «Барселону» на правах аренды, но клуб пока не предложил ему контракт, несмотря на опцию выкупа за 30 миллионов евро.

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Барселона Энтони Гордон Маркус Рэшфорд чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
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