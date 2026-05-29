  4. Энтони ГОРДОН: «Мечтал играть за Барселону с трех лет»
29 мая 2026, 22:45
Энтони Гордон дал комментарий по трансферу в «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Новичок «Барселоны» Энтони Гордон сказал первые слова в новой роли. На часть вопросов журналистов он ответил на идеальном испанском.

«Барселона» – самый большой клуб в мире. Как только я узнал об интересе ко мне, сразу захотел присоединиться. Я готов к этому вызову. Я знаю историю этого клуба и лучших игроков, которые носили эту футболку. Я горжусь тем, что я здесь. Это сбывшаяся мечта – быть частью лучшей команды в мире. Я мечтал играть за «Барселону» с трех лет.

Я поговорил с Ханси Фликом. Я был очень взволнован. После этого я был взволнован еще больше. Он кажется отличным тренером. Надеюсь, мы сможем многого добиться вместе».

«Барселона» заплатила за Гордона 80 млн евро без учета бонусов.

Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
