ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной

В сети появилось видео эпизода, во время которого полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо прямо во время товарищеского матча против сборной Украины.

На кадрах видно, как футболисту резко стало плохо, после чего арбитр сразу остановил игру, а на поле оперативно выбежали медики обеих команд.

Сейчас состояние Эриксен оценивается как стабильное, футболист был госпитализирован в ближайшую больницу.

ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксен в матче с Украиной