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Чемпионат мира
07 июня 2026, 20:28 |
869
0

Сборной Бразилии пришлось делать замену в заявке на ЧМ-2026

Правый защитник «Ромы» Уэсли травмировался перед турниром, его заменит Эдерсон

07 июня 2026, 20:28 |
869
0
Сборной Бразилии пришлось делать замену в заявке на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Франса
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Бразильская футбольная конфедерация объявила об исключении Уэсли из состава сборной на чемпионат мира. Правый защитник «Ромы» получил травму в матче против Египта и в воскресенье был повторно обследован медицинским штабом.

У Уэсли диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра, которая не позволит ему принять участие в чемпионате мира 2026 года. Его место займет Эдерсон, полузащитник из «Аталанты», который, как ожидается, прибудет в США в понедельник.

26-летний Эдерсон построил свою карьеру в Италии, выступая за «Аталанту» с 2022 года. В этом сезоне он сделал три результативные передачи и забил три гола в 41 матче, и его активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Бразилия, находящаяся в группе C, начнет свою кампанию на чемпионате мира 2026 года в следующую субботу, 13 июня, матчем против Марокко.

Другими соперниками «селесао» в группе станут Гаити и Шотландия.

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Руслан Полищук Источник: Flashscore
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