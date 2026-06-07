Сборной Бразилии пришлось делать замену в заявке на ЧМ-2026
Правый защитник «Ромы» Уэсли травмировался перед турниром, его заменит Эдерсон
Бразильская футбольная конфедерация объявила об исключении Уэсли из состава сборной на чемпионат мира. Правый защитник «Ромы» получил травму в матче против Египта и в воскресенье был повторно обследован медицинским штабом.
У Уэсли диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра, которая не позволит ему принять участие в чемпионате мира 2026 года. Его место займет Эдерсон, полузащитник из «Аталанты», который, как ожидается, прибудет в США в понедельник.
26-летний Эдерсон построил свою карьеру в Италии, выступая за «Аталанту» с 2022 года. В этом сезоне он сделал три результативные передачи и забил три гола в 41 матче, и его активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Бразилия, находящаяся в группе C, начнет свою кампанию на чемпионате мира 2026 года в следующую субботу, 13 июня, матчем против Марокко.
Другими соперниками «селесао» в группе станут Гаити и Шотландия.
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