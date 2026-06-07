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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 19:43 | Обновлено 07 июня 2026, 20:29
911
0

Игрок Полесья обратился с большим посланием: поблагодарил клуб и президента

Николай Гайдучик подвел итоги сезона 2025/26

07 июня 2026, 19:43 | Обновлено 07 июня 2026, 20:29
911
0
Игрок Полесья обратился с большим посланием: поблагодарил клуб и президента
ФК Полесье. Николай Гайдучик
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Нападающий житомирского «Полесья» Николай Гайдучик написал трогательный текст после завершения сезона 2025/26.

Гайдучик обратился к тренерскому штабу, партнерам, болельщикам и родным со словами благодарности за поддержку на протяжении кампании, которая принесла клубу первые в истории бронзовые медали УПЛ.

Не забыл Николай и об украинских военных, сдерживающих вражеское наступление противника.

Прошлый сезон стал первым для Гайдучика в составе «Полесья». За житомирский клуб нападающий провел 37 матчей и забил 10 мячей.

Слова благодарности Николая Гайдучика:

«Прежде всего хочу поблагодарить Бога за эту прекрасную возможность – вместе с командой завоевать бронзовые медали чемпионата Украины.

Для меня большая честь быть частью этого пути и этой команды.

Отдельная и безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам, Вооружённым Силам Украины. Спасибо вам за мужество, силу и самопожертвование. Именно благодаря вам мы имеем возможность выходить на футбольное поле, играть, соревноваться и дарить эмоции нашим болельщикам в это непростое для страны время. Низкий поклон каждому, кто защищает наше государство.

Это не просто медали – это историческое достижение для клуба и большое событие для всего Житомира. То, что мы сделали в этом сезоне, навсегда останется в нашей памяти и в истории клуба.

Хочу выразить огромную благодарность президенту клуба за веру, поддержку и все, что делается для команды.

Спасибо тренерскому штабу за доверие, работу и каждый день, в котором мы становились сильнее.

Спасибо моим партнерам по команде – это был непростой, но невероятный сезон, и без каждого из вас этого результата не было бы.

Отдельная благодарность всему персоналу клуба – людям, которые остаются за кадром, но ежедневно делают всё возможное для нашего успеха.

Особая благодарность моей семье за безграничную поддержку, любовь и веру в меня. Вы были рядом в каждый момент этого пути – и в трудные времена, и в моменты радости. Ваша поддержка значит для меня больше, чем можно выразить словами.

И, конечно, наши болельщики… Спасибо вам за поддержку в самые тяжелые моменты и за то, что радовались вместе с нами в хорошие времена. Вы всегда были рядом, и мы чувствовали это на каждом матче.

Спасибо каждому, кто был причастен к этому достижению.

Этот сезон навсегда останется в сердце.»

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Николай Гайдучик Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Instagram
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