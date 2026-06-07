Игрок Полесья обратился с большим посланием: поблагодарил клуб и президента
Николай Гайдучик подвел итоги сезона 2025/26
Нападающий житомирского «Полесья» Николай Гайдучик написал трогательный текст после завершения сезона 2025/26.
Гайдучик обратился к тренерскому штабу, партнерам, болельщикам и родным со словами благодарности за поддержку на протяжении кампании, которая принесла клубу первые в истории бронзовые медали УПЛ.
Не забыл Николай и об украинских военных, сдерживающих вражеское наступление противника.
Прошлый сезон стал первым для Гайдучика в составе «Полесья». За житомирский клуб нападающий провел 37 матчей и забил 10 мячей.
Слова благодарности Николая Гайдучика:
«Прежде всего хочу поблагодарить Бога за эту прекрасную возможность – вместе с командой завоевать бронзовые медали чемпионата Украины.
Для меня большая честь быть частью этого пути и этой команды.
Отдельная и безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам, Вооружённым Силам Украины. Спасибо вам за мужество, силу и самопожертвование. Именно благодаря вам мы имеем возможность выходить на футбольное поле, играть, соревноваться и дарить эмоции нашим болельщикам в это непростое для страны время. Низкий поклон каждому, кто защищает наше государство.
Это не просто медали – это историческое достижение для клуба и большое событие для всего Житомира. То, что мы сделали в этом сезоне, навсегда останется в нашей памяти и в истории клуба.
Хочу выразить огромную благодарность президенту клуба за веру, поддержку и все, что делается для команды.
Спасибо тренерскому штабу за доверие, работу и каждый день, в котором мы становились сильнее.
Спасибо моим партнерам по команде – это был непростой, но невероятный сезон, и без каждого из вас этого результата не было бы.
Отдельная благодарность всему персоналу клуба – людям, которые остаются за кадром, но ежедневно делают всё возможное для нашего успеха.
Особая благодарность моей семье за безграничную поддержку, любовь и веру в меня. Вы были рядом в каждый момент этого пути – и в трудные времена, и в моменты радости. Ваша поддержка значит для меня больше, чем можно выразить словами.
И, конечно, наши болельщики… Спасибо вам за поддержку в самые тяжелые моменты и за то, что радовались вместе с нами в хорошие времена. Вы всегда были рядом, и мы чувствовали это на каждом матче.
Спасибо каждому, кто был причастен к этому достижению.
Этот сезон навсегда останется в сердце.»
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