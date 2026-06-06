Ротань озвучил цель Полесья на следующий сезон УПЛ: «Это тяжело»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань рассказал о заданиях «волков» на новый сезон Украинской Премьер-лиги

«Мы к этому стремимся. И я думаю, что в принципе этот сезон – он сезон такого становления, и следующий сезон он покажет.

Но нам всем надо понимать, что мы должны сейчас начать сначала, поставить цели и упорно идти к ним, потому что опять-таки начало еврокубков – это очень сложно, переезды, логистика тяжелая.

Поэтому здесь нужно сделать выводы из ошибок, которые уже были в прошлом году, и идти к своей цели. Все возможно, если ставить цели и к этому стремиться», – сказал Ротань.

В сезоне 2025/26 Полесье завоевало бронзовые медали Украинской Премьер-лиги. Подопечные Руслана Ротаня не смогли обойти в турнирной таблице донецкий Шахтер и черкасский ЛНЗ.