Полесье приняло решение относительно будущего Бущана и Гуцуляка

Житомирское «Полесье» может существенно обновить состав в летнее трансферное окно.

По информации источника, команду покинет один из ключевых игроков – Алексей Гуцуляк. В то же время клуб уже работает над усилением атакующей линии и рассматривает варианты замены среди вингеров.

Параллельно «Полесье» планирует усилить и другие позиции. Ожидается выкуп контракта Брагару у «Динамо», а также подписание опорного полузащитника из испанской Сегунды.

Серьезное внимание в клубе уделяют позиции вратаря. Клуб может продолжить сотрудничество с Георгием Бущаном.

Ожидается уход Жоао Виалле, что заставляет клуб искать еще одного центрального защитника для формирования как минимум четырех центрбеков в составе.

В нападении ситуация также требует решений: Краснопир не произвел ожидаемого впечатления, а Гайдучик, по оценкам клуба, пока не готов стабильно выступать на уровне матчей повышенной сложности.

Что касается позиции вингера, то, по обновленным данным, переход Теди Цары не является окончательно решенным – «Полесье» рассматривает и другие варианты усиления флангов атаки.