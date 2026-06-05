Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье приняло решение относительно будущего Бущана и Гуцуляка
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 20:10 |
278
0

Полесье приняло решение относительно будущего Бущана и Гуцуляка

Алексей покинет клуб, а с Георгием планируют продолжить сотрудничество

05 июня 2026, 20:10 |
278
0
Полесье приняло решение относительно будущего Бущана и Гуцуляка
ФК Полесья. Георгий Бущан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Житомирское «Полесье» может существенно обновить состав в летнее трансферное окно.

По информации источника, команду покинет один из ключевых игроков – Алексей Гуцуляк. В то же время клуб уже работает над усилением атакующей линии и рассматривает варианты замены среди вингеров.

Параллельно «Полесье» планирует усилить и другие позиции. Ожидается выкуп контракта Брагару у «Динамо», а также подписание опорного полузащитника из испанской Сегунды.

Серьезное внимание в клубе уделяют позиции вратаря. Клуб может продолжить сотрудничество с Георгием Бущаном.

Ожидается уход Жоао Виалле, что заставляет клуб искать еще одного центрального защитника для формирования как минимум четырех центрбеков в составе.

В нападении ситуация также требует решений: Краснопир не произвел ожидаемого впечатления, а Гайдучик, по оценкам клуба, пока не готов стабильно выступать на уровне матчей повышенной сложности.

Что касается позиции вингера, то, по обновленным данным, переход Теди Цары не является окончательно решенным – «Полесье» рассматривает и другие варианты усиления флангов атаки.

По теме:
Подвела реализация. Кудровка сыграла вничью с Агробизнесом
ВАЩУК: «Костюк идет по пути, который выбрало Динамо»
РОТАНЬ: «Золотые медали? Все возможно. Полесье к этому стремится»
Георгий Бущан Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Брагару Жоао Виалле Игорь Краснопир Теди Цара
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 05 июня 2026, 09:16 27
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой

Украинец подписал четырехлетний контракт с «Трабзонспором»

Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Футбол | 05 июня 2026, 16:34 1
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона

Награду получил Ламин Ямаль из Барселоны

«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Бокс | 05.06.2026, 04:44
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Теннис | 05.06.2026, 08:55
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2026, 13:46
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 18
Футбол
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 15
Теннис
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 16
Футбол
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
04.06.2026, 08:18 2
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
04.06.2026, 05:19 1
Бокс
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем