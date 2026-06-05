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  4. РОТАНЬ: «Золотые медали? Все возможно. Полесье к этому стремится»
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 19:33 |
159
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РОТАНЬ: «Золотые медали? Все возможно. Полесье к этому стремится»

Тренер житомирской команды – о борьбе за чемпионство в УПЛ

05 июня 2026, 19:33 |
159
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РОТАНЬ: «Золотые медали? Все возможно. Полесье к этому стремится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о чемпионских амбициях житомирского клуба.

«Золото в УПЛ? Ну, мы к этому стремимся, и я думаю, что, в принципе, этот сезон, пожалуй, сезон становления. Следующий сезон все покажет. Но нам всем нужно понимать, что мы должны сначала поставить цели, а уже потом упорно к ним идти. Все возможно, если ставить цели и стремиться к ним», – сказал специалист.

В прошлом сезоне «Полесье» заняло третье место в турнирной таблице УПЛ. Команда Руслана Ротаня набрала 59 очков в 30 матчах, что на 13 очков меньше, чем у чемпиона – донецкого «Шахтера». Этот сезон был дебютным для 44-летнего специалиста во главе команды.

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Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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Ротаньбол может феерить только один сезон. Посмотрим, что он скажет к концу 2026 года
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