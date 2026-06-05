РОТАНЬ: «Золотые медали? Все возможно. Полесье к этому стремится»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о чемпионских амбициях житомирского клуба.

«Золото в УПЛ? Ну, мы к этому стремимся, и я думаю, что, в принципе, этот сезон, пожалуй, сезон становления. Следующий сезон все покажет. Но нам всем нужно понимать, что мы должны сначала поставить цели, а уже потом упорно к ним идти. Все возможно, если ставить цели и стремиться к ним», – сказал специалист.