РОТАНЬ: «Золотые медали? Все возможно. Полесье к этому стремится»
Тренер житомирской команды – о борьбе за чемпионство в УПЛ
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о чемпионских амбициях житомирского клуба.
«Золото в УПЛ? Ну, мы к этому стремимся, и я думаю, что, в принципе, этот сезон, пожалуй, сезон становления. Следующий сезон все покажет. Но нам всем нужно понимать, что мы должны сначала поставить цели, а уже потом упорно к ним идти. Все возможно, если ставить цели и стремиться к ним», – сказал специалист.
В прошлом сезоне «Полесье» заняло третье место в турнирной таблице УПЛ. Команда Руслана Ротаня набрала 59 очков в 30 матчах, что на 13 очков меньше, чем у чемпиона – донецкого «Шахтера». Этот сезон был дебютным для 44-летнего специалиста во главе команды.
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