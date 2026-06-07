Выйдет ли на поле Эриксен? Дания объявила состав на матч против Украины

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.

Поединок состоится на стадионе EWII Park в Оденсе. Для нового главного тренера «сине-желтых» Андреа Мальдери эта встреча станет второй во главе национальной команды.

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Перед началом игры наставник датчан Бриан Ример определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдет один из лидеров команды и многолетний ветеран сборной Дании Кристиан Эриксен.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче сборная Украины одержала победу над Польшей со счетом 2:0.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.