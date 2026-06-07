Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдет ли на поле Эриксен? Дания объявила состав на матч против Украины
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 18:45 |
640
0

Выйдет ли на поле Эриксен? Дания объявила состав на матч против Украины

Встреча начнется в 19:30

07 июня 2026, 18:45 |
640
0
Выйдет ли на поле Эриксен? Дания объявила состав на матч против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Дании
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.

Поединок состоится на стадионе EWII Park в Оденсе. Для нового главного тренера «сине-желтых» Андреа Мальдери эта встреча станет второй во главе национальной команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом игры наставник датчан Бриан Ример определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдет один из лидеров команды и многолетний ветеран сборной Дании Кристиан Эриксен.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче сборная Украины одержала победу над Польшей со счетом 2:0.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

По теме:
Провальный спарринг. Украина WU-19 пропустила 7 мячей от США WU-18
Дания – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГЕЦКО: «Хотелось бы, чтобы легионеры сборной Украины это поняли»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Бокс | 07 июня 2026, 09:12 19
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника

Украинец проведет бой против Кабайела

Риск велик. У Трабзонспора возникли сомнения по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07 июня 2026, 19:30 0
Риск велик. У Трабзонспора возникли сомнения по поводу трансфера Довбика
Риск велик. У Трабзонспора возникли сомнения по поводу трансфера Довбика

Туркам не нравится травматичность нападающего

Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Теннис | 07.06.2026, 09:33
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Футбол | 07.06.2026, 17:35
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Футбол | 07.06.2026, 09:55
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
06.06.2026, 07:01 7
Футбол
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 1
Бокс
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12
Бокс
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
06.06.2026, 07:27 34
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем