ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии

Европейский футбольный союз УЕФА официально продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2026/27. Соответствующее решение закреплено в обновленном регламенте организации.

Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом организации и внесено в обновленный список участников еврокубкового сезона.

Таким образом, представители россии не будут участвовать не только в клубных турнирах, но и во всех других соревнованиях под эгидой УЕФА – включая Лигу наций, футзальные турниры и Кубок регионов.

Российские команды остаются отстраненными от международных турниров с 2022 года. Новое решение фактически продлевает действующие санкции без изменений.

В то же время отдельно отмечается, что ограничения на участие касаются также других форматов европейских соревнований, которые организует ФИФА совместно с континентальными конфедерациями.