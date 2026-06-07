Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Другие новости
07 июня 2026, 17:35 | Обновлено 07 июня 2026, 17:46
2789
4

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии

Командам из страны 404 продлили дисквалификацию

07 июня 2026, 17:35 | Обновлено 07 июня 2026, 17:46
2789
4 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
УЄФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Европейский футбольный союз УЕФА официально продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2026/27. Соответствующее решение закреплено в обновленном регламенте организации.

Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом организации и внесено в обновленный список участников еврокубкового сезона.

Таким образом, представители россии не будут участвовать не только в клубных турнирах, но и во всех других соревнованиях под эгидой УЕФА – включая Лигу наций, футзальные турниры и Кубок регионов.

Российские команды остаются отстраненными от международных турниров с 2022 года. Новое решение фактически продлевает действующие санкции без изменений.

В то же время отдельно отмечается, что ограничения на участие касаются также других форматов европейских соревнований, которые организует ФИФА совместно с континентальными конфедерациями.

По теме:
Поляки закрыли двери для сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Позор. Международный союз велосипедистов смягчил санкции для россиян
УЕФА сборная россии по футболу Лига наций санкции Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Теннис | 06 июня 2026, 18:01 110
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026

Майя Хвалиньска не сумела переиграть Мирру Андрееву

Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией
Футбол | 07 июня 2026, 16:09 0
Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией
Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией

По мнению Сергея Пучкова, в Дании ожидается интересная игра

Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Бокс | 07.06.2026, 09:12
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07.06.2026, 08:44
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Дания – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 07.06.2026, 13:55
Дания – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Дания – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хай дальше грають з брукіно-фасо і всякими тумбами-юмбами. Цю рашистську нечисть не можна підпускати до цивілізації, їх місце в клітці для макак.
Ответить
0
Ще б не нараховували коефіцієнт
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Хотя бы на 3-5 должно было быть, но тут бабки решают, уже вернули б давно если б была возможность да шуму не было.
Ответить
0
Популярные новости
Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
05.06.2026, 19:46 8
Теннис
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 19
Футбол
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 3
Футбол
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 7
Бокс
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем