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Лига конференций
04 июня 2026, 08:18 | Обновлено 04 июня 2026, 08:27
1356
0

УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах

Азербайджанский «Туран» получил приговор от дисциплинарного комитета

04 июня 2026, 08:18 | Обновлено 04 июня 2026, 08:27
1356
0
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
ФК Туран
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Дисциплинарный комитет УЕФА объявил окончательное решение по азербайджанскому клубу «Туран», которого обвинили в участии в договорных матчах.

«Туран» финишировал третьим в чемпионате Азербайджана и попал в зону еврокубков, однако их мечтам не суждено было сбыться.

Апелляционный орган УЕФА признал вину «Турана» и не допустил клуб к участию в Лиге конференций сезона 2026/27.

Азербайджанский клуб получил дисквалификацию на основании статьи 4.01(g) Регламента Лиги конференций УЕФА за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию или влияние на результат матча на национальном или международном уровне.

По словам клуба, УЕФА при принятии решения опирался на ситуацию сезона 2019/20, когда местная федерация пожизненно отстранила семерых футболистов Турана за договорные матчи.

«В сезоне 2025/26 мы заняли третье место, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право выступать в Лиге конференций, на которое имеем полное право».

Дисциплинарный комитет УЕФА провел расследование относительно соответствия нашего клуба критериям допуска.

Следует отметить, что Дисциплинарный комитет АФФА пожизненно отстранил семерых футболистов нашей команды, выступавших в Первом дивизионе в сезоне 2019/20, от любой деятельности, связанной с футболом.

«В наших планах подготовки к Лиге конференций изменений нет. В этом месяце команда соберётся и отправится в Турцию на учебно-тренировочный сбор», – говорится в заявлении «Турана».

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Туран (Азербайджан) чемпионат Азербайджана по футболу Дисциплинарный комитет УЕФА УЕФА дисквалификация Лига конференций
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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