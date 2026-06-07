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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 16:09 | Обновлено 07 июня 2026, 16:10
384
0

Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией

По мнению Сергея Пучкова, в Дании ожидается интересная игра

07 июня 2026, 16:09 | Обновлено 07 июня 2026, 16:10
384
0
Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мнением о первом матче сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры, с поляками, а также об ожиданиях от второго поединка – с Данией с корреспондентом Sport.ua поделился один из представителей нашего тренерского корпуса Сергей Пучков.

– Делать какие-то выводы о способности сборной только на основании первой игры очень трудно, – считает специалист. – Что поменял Мальдера в действиях наших игроков, так это их способность закрывать соперника на его половине поля. Ведь у нас почему-то все команды боятся играть «высоко», поэтому сразу же теряется напряжение, и не только впереди. Однако найти объяснение этому я не могу.

– Каким вам видится ход матча с датчанами?

– Чего-то такого, о чем можно сказать «супер», в сегодняшней игре с датчанами, думаю, мы не увидим. Увидим, что Андреа Мальдера предложит ребятам. Но повторюсь: чего-нибудь сверхъестественного в Оденсе не будет. Скорее всего, итальянский наставник нашей сборной будет использовать других футболистов – тех, кто не играл, или выходил на замену в матче с Польшей. Это нужно для того, чтобы определить как нынешнее состояние подопечных, так и их возможности для дальнейшего использования в рядах главной команды. Надеюсь, что сегодня наши ребята что-нибудь интересное в игре с Данией все же покажут.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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