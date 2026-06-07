Сборная Украины совершила традиционную предматчевую прогулку в Оденсе (Дания).

Сине-желтая команда настраивается на товарищеский матч против команды Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеская игра начнется 7 июня в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).

Это будет вторая игра итальянского специалиста Андреа Мальдеры на тренерском мостике сборной Украины.

Дебют для него был успешным – 31 мая во Вроцлаве в первом спарринге Украина обыграла Польшу (2:0).

Читайте также: Как сборная Украины готовилась к товарищескому матчу против Дании

ВИДЕО. Сборная Украины совершила перед матчем традиционную прогулку