ВИДЕО. Сборная Украины совершила перед матчем традиционную прогулку
Сине-желтые в Оденсе настраиваются на игру против сборной Дании
Сборная Украины совершила традиционную предматчевую прогулку в Оденсе (Дания).
Сине-желтая команда настраивается на товарищеский матч против команды Дании.
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Товарищеская игра начнется 7 июня в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).
Это будет вторая игра итальянского специалиста Андреа Мальдеры на тренерском мостике сборной Украины.
Дебют для него был успешным – 31 мая во Вроцлаве в первом спарринге Украина обыграла Польшу (2:0).
ВИДЕО. Сборная Украины совершила перед матчем традиционную прогулку
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