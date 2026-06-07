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Товарищеские матчи
07 июня 2026, 14:59 | Обновлено 07 июня 2026, 15:14
589
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ВИДЕО. Сборная Украины совершила перед матчем традиционную прогулку

Сине-желтые в Оденсе настраиваются на игру против сборной Дании

07 июня 2026, 14:59 | Обновлено 07 июня 2026, 15:14
589
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ВИДЕО. Сборная Украины совершила перед матчем традиционную прогулку
УАФ
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Сборная Украины совершила традиционную предматчевую прогулку в Оденсе (Дания).

Сине-желтая команда настраивается на товарищеский матч против команды Дании.

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Товарищеская игра начнется 7 июня в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).

Это будет вторая игра итальянского специалиста Андреа Мальдеры на тренерском мостике сборной Украины.

Дебют для него был успешным – 31 мая во Вроцлаве в первом спарринге Украина обыграла Польшу (2:0).

ВИДЕО. Сборная Украины совершила перед матчем традиционную прогулку

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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ах Оденса жемчужина у моря
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