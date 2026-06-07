Карло АНЧЕЛОТТИ: «У него проблема с мышцей. Нужно подождать. Очень жаль»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти дал комментарий касательно ситуации с защитником Уэсли, который получил повреждение в товарищеском матчем проти Египта (2:1).

Итальянский специалист дождется окончательных результатов обследования защитника, после чего сможет принять решение о его будущем. В случае серьезной травмы Карло найдем замену Уэсли.

«По поводу Уэсли мы будем ждать диагноза завтра. Ему предстоит пройти обследование. У него мышечная проблема. Нужно подождать. Очень жаль, что Уэсли получил травму. Но у нас есть игроки, способные его заменить. Маркиньос и Габриэл – безусловные кандидаты на участие в следующем матче. Они играли вплоть до последней встречи – до финала Лиги чемпионов. И сейчас еще не восстановились на 100%. Мы проведем качественные тренировки, и они будут готовы к игре.

Оптимальное решение, если Уэсли не сможет играть – то, которое поможет команде. Нужно дождаться завтрашнего дня и узнать диагноз Уэсли. Думаю, у него будет время восстановиться и присоединиться к нам на чемпионате мира. Если нет – придется выбрать другого игрока, но для этого у нас еще есть время.

Данило способен выступать на разных позициях. В связи с травмой Уэсли он понадобится нам на позиции правого защитника. Ибаньес тоже может сыграть там – как он это делал в матче с Панамой. На данный момент это варианты, которые мы рассматриваем в связи с травмой Уэсли. Подождем до завтра и примем необходимое решение», – сказал Анчелотти.