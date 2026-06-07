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  4. Турецкий клуб предложил Роме смешные деньги за Довбика
Турция
07 июня 2026, 14:14 |
807
3

Турецкий клуб предложил Роме смешные деньги за Довбика

Трабзонспор попытался приобрести нападающего сборной Украины за 10 млн евро

07 июня 2026, 14:14 |
807
3 Comments
Турецкий клуб предложил Роме смешные деньги за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал турецкий «Трабзонспор».

Бронзовый призер чемпионата Турции направил официальное предложение о трансфере игрока, предложив римлянам 10 миллионов евро в качестве компенсации. Источник сообщает, что руководство «волков» такие условия не устроили. «Рома» хочет хотя бы частично компенсировать расходы, пошедшие на приобретение игрока, которого два года назад купили у «Жироны» за 40 млн евро.

В прошлом сезоне Довбик забил три гола и сделал две голевые передачи в 18 матчах за римлян. Его контракт с клубом действует до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Андрей Плыгун Источник: Sözcü
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Трабзон схоже вирішив потролити наших "зірок" - всіх наших легіонерів скупити, щоби наочно показати, що їхній рівень - чемпіонат Туреччини
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0
НАПАДАЮЩИЙ ЛЮБОЙ ДОЛЖЕН ИГРАТЬ В ОСНОВЕЕСЛИ ОН ХОРОШИЙ ИГРОК А ТАК ОН ОЧЕНЬ СЛАБ СТАЛ ХОДИТ ПО ПОЛЮ КАК ЛОСЬ
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-1
ПОЧЕМУ СМЕШНЫЕ ОН БОЛЬШЕ И НЕ
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-1
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