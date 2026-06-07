Турецкий клуб предложил Роме смешные деньги за Довбика

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал турецкий «Трабзонспор».

Бронзовый призер чемпионата Турции направил официальное предложение о трансфере игрока, предложив римлянам 10 миллионов евро в качестве компенсации. Источник сообщает, что руководство «волков» такие условия не устроили. «Рома» хочет хотя бы частично компенсировать расходы, пошедшие на приобретение игрока, которого два года назад купили у «Жироны» за 40 млн евро.

В прошлом сезоне Довбик забил три гола и сделал две голевые передачи в 18 матчах за римлян. Его контракт с клубом действует до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.