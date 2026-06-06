Фабрегас назвал главные недостатки чемпионата Италии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас раскритиковал стратегию многих команд Серии А.

«Я не понимаю, почему иногда клубы подписывают игроков, не поговорив с тренером или не поговорив с футболистом. Именно тренер должен заставить этих исполнителей играть и сделать их лучше», – заявил Фабрегас.

«Здесь многие команды думают о том, как вас уничтожить, прессингуя и защищаясь, а не атакуя. Это значит, что команда, которая хочет победить, должна быть готова прорвать оборону, которая была создана, чтобы причинить вам боль, чтобы вас уничтожить. Это требует большего внимания к деталям.

Победить в Италии, поверьте мне, когда много матчей заканчиваются со счетом 0:0 и 1:0, это сложно. Поверьте, я много анализирую футбол. Я смотрю Бундеслигу, Ла Лигу и Премьер-лигу. Там команды защищаются совсем иначе, чем в Италии», – отметил испанец.

С Фабрегасом «Комо» за два года прошел путь от Серии В до Лиги чемпионов.