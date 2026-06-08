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  4. У Лунина была веская причина не ехать в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 00:02 |
270
0

У Лунина была веская причина не ехать в сборную Украины

7 июня жена вратаря отмечает день рождения

08 июня 2026, 00:02 |
270
0
У Лунина была веская причина не ехать в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин публично поздравил свою жену Анастасию с днём рождения.

7 июня избранница украинского вратаря отмечает 31-летие. По этому случаю Лунин опубликовал в социальных сетях серию совместных фотографий и оставил эмоциональное обращение.

«С днем рождения, моя любовь. Мы так сильно тебя любим, ты моя жизнь, моя страсть, все для меня. Мне повезло иметь тебя рядом и я очень ценю тебя, дорогая», – написал футболист.

Напомним, ранее Лунин получил вызов в лагерь сборной Украины на товарищеские матчи против Польши и Дании, однако в расположение национальной команды так и не прибыл.

В сезоне-2025/26 украинский вратарь провел 12 матчей в составе «Реал Мадрид» во всех турнирах, пропустил 21 мяч и один раз сохранил свои ворота «сухими».

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Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу фото lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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