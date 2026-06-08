У Лунина была веская причина не ехать в сборную Украины

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин публично поздравил свою жену Анастасию с днём рождения.

7 июня избранница украинского вратаря отмечает 31-летие. По этому случаю Лунин опубликовал в социальных сетях серию совместных фотографий и оставил эмоциональное обращение.

«С днем рождения, моя любовь. Мы так сильно тебя любим, ты моя жизнь, моя страсть, все для меня. Мне повезло иметь тебя рядом и я очень ценю тебя, дорогая», – написал футболист.

Напомним, ранее Лунин получил вызов в лагерь сборной Украины на товарищеские матчи против Польши и Дании, однако в расположение национальной команды так и не прибыл.

В сезоне-2025/26 украинский вратарь провел 12 матчей в составе «Реал Мадрид» во всех турнирах, пропустил 21 мяч и один раз сохранил свои ворота «сухими».