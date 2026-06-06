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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 18:49 | Обновлено 06 июня 2026, 19:06
1397
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Мальдера объяснил, почему Лунин не приехал в сборную Украины

У вратаря проблемы в Реале

06 июня 2026, 18:49 | Обновлено 06 июня 2026, 19:06
1397
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Мальдера объяснил, почему Лунин не приехал в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Наставник сборной Украины Андреа Мальдера сказал, что вратарь Реала Андрей Лунин не приехал на сбор национальной команды из-за неких проблем в мадридском клубе.

«Лунин хотел приехать, я с ним общался по телефону. Травм у него нет, но есть проблемы в его клубе. Не совпали некоторые детали в его клубе, тут ничего серьезного».

«Мы вместе решили, что он не приедет в сборную. Ему очень жаль», – сказал Мальдера.

Лунин не приезжает в сборную с осени 2025 года.

7 июня сборная Украины сыграет контрольный матч с Данией.

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Андрей Лунин сборная Украины по футболу Реал Мадрид Андреа Мальдера Дания - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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з цього пояснення більш незрозуміло, аніж зрозуміло що до чого
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Швидше за все, проблеми з військово-обліковими документами. Всім нарішали, а Луніну чомусь не змогли
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