Мальдера объяснил, почему Лунин не приехал в сборную Украины

Наставник сборной Украины Андреа Мальдера сказал, что вратарь Реала Андрей Лунин не приехал на сбор национальной команды из-за неких проблем в мадридском клубе.

«Лунин хотел приехать, я с ним общался по телефону. Травм у него нет, но есть проблемы в его клубе. Не совпали некоторые детали в его клубе, тут ничего серьезного».

«Мы вместе решили, что он не приедет в сборную. Ему очень жаль», – сказал Мальдера.

Лунин не приезжает в сборную с осени 2025 года.

7 июня сборная Украины сыграет контрольный матч с Данией.