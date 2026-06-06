Мальдера объяснил, почему Лунин не приехал в сборную Украины
У вратаря проблемы в Реале
Наставник сборной Украины Андреа Мальдера сказал, что вратарь Реала Андрей Лунин не приехал на сбор национальной команды из-за неких проблем в мадридском клубе.
«Лунин хотел приехать, я с ним общался по телефону. Травм у него нет, но есть проблемы в его клубе. Не совпали некоторые детали в его клубе, тут ничего серьезного».
«Мы вместе решили, что он не приедет в сборную. Ему очень жаль», – сказал Мальдера.
Лунин не приезжает в сборную с осени 2025 года.
7 июня сборная Украины сыграет контрольный матч с Данией.
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