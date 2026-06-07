Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финалист Лиги Европы может возглавить молодежку клуба УПЛ
Молодежные турниры
07 июня 2026, 11:31 | Обновлено 07 июня 2026, 11:32
409
0

Финалист Лиги Европы может возглавить молодежку клуба УПЛ

В новом сезоне тренером «Кривбасса» U-21 может стать Валерий Федорчук

07 июня 2026, 11:31 | Обновлено 07 июня 2026, 11:32
409
0
Финалист Лиги Европы может возглавить молодежку клуба УПЛ
Валерий Федорчук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, новосозданный «Кривбасс» U-21 в криворожском клубе хотят доверить бывшему игроку классического «Кривбасса» (и восьми других украинских команд) Валерию Федорчуку.

Так ли это на самом деле, наш корреспондент решил спросить у самого 37-летнего Федорчука. Финалист Лиги Европы в составе «Днепра», работающий с января этого года ассистентом главного тренера «Кривбасса» Патрика ван Леувена, информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Ранее Sport.ua сообщал, кто возглавит «Кривбасс» U-19 после ухода испанского тренера Антони Маскаро.

По теме:
Неудачник Первой лиги начал терять лидеров
Эксперт объяснил, почему у Мальдеры заканчивается время на эксперименты
Стало известно, сколько Кривбасс заплатил Карпатам за Кемкина
чемпионат Украины по футболу U-21 инсайд Кривбасс Кривой Рог Валерий Федорчук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Футбол | 07 июня 2026, 09:55 16
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам

Команду покинут Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце

Серия спаррингов перед ЧМ, пресс-конференция Мальдеры, фиаско сборной U-17
Футбол | 07 июня 2026, 11:23 0
Серия спаррингов перед ЧМ, пресс-конференция Мальдеры, фиаско сборной U-17
Серия спаррингов перед ЧМ, пресс-конференция Мальдеры, фиаско сборной U-17

Главные новости за 6 июня на Sport.ua

Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Футбол | 07.06.2026, 08:12
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Футбол | 07.06.2026, 07:34
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Футбол | 07.06.2026, 08:33
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 22
Футбол
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
06.06.2026, 07:01 7
Футбол
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
06.06.2026, 08:55 2
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 108
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
05.06.2026, 10:16 25
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем