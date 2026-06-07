Финалист Лиги Европы может возглавить молодежку клуба УПЛ
В новом сезоне тренером «Кривбасса» U-21 может стать Валерий Федорчук
Как стало известно Sport.ua, новосозданный «Кривбасс» U-21 в криворожском клубе хотят доверить бывшему игроку классического «Кривбасса» (и восьми других украинских команд) Валерию Федорчуку.
Так ли это на самом деле, наш корреспондент решил спросить у самого 37-летнего Федорчука. Финалист Лиги Европы в составе «Днепра», работающий с января этого года ассистентом главного тренера «Кривбасса» Патрика ван Леувена, информацию не подтвердил, но и не опроверг.
Ранее Sport.ua сообщал, кто возглавит «Кривбасс» U-19 после ухода испанского тренера Антони Маскаро.
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