Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией
Поединок состоится в 7 июня в 19:30 по киевскому времени в Оденсе
Онародована заявка сборной Украины на товарищеский поединок с командой Дании.
Встретятся команды 7 июня в городе Оденсе на стадионе «Odense Isstadion». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Заявка сборной Украины на игру с Данией:
Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет
Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный
Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук
Форварды: Роман Яремчук, Артём Довбик, Матвей Пономаренко.
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