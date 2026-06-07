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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 09:22 | Обновлено 07 июня 2026, 09:36
3217
0

Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией

Поединок состоится в 7 июня в 19:30 по киевскому времени в Оденсе

07 июня 2026, 09:22 | Обновлено 07 июня 2026, 09:36
3217
0
Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украині
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Онародована заявка сборной Украины на товарищеский поединок с командой Дании.

Встретятся команды 7 июня в городе Оденсе на стадионе «Odense Isstadion». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Заявка сборной Украины на игру с Данией:

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет

Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук

Форварды: Роман Яремчук, Артём Довбик, Матвей Пономаренко.

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Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Усе зашибісь! Сюди б ще Мудрика і усіх гендерастів можна нахлобучивати по самі гланди!
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