Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией

Онародована заявка сборной Украины на товарищеский поединок с командой Дании.

Встретятся команды 7 июня в городе Оденсе на стадионе «Odense Isstadion». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Заявка сборной Украины на игру с Данией:

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет

Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук

Форварды: Роман Яремчук, Артём Довбик, Матвей Пономаренко.