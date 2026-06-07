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WTA
07 июня 2026, 00:31 | Обновлено 07 июня 2026, 00:32
164
0

Жеребьевка турнира WTA 500 в Лондоне. С кем сыграет Марта Костюк?

Украинка в первом раунде встретится с Микой Стойсавлевич

07 июня 2026, 00:31 | Обновлено 07 июня 2026, 00:32
164
0
Жеребьевка турнира WTA 500 в Лондоне. С кем сыграет Марта Костюк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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6 июня состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

Украину на предстоящем пятисотнике представит Марта Костюк (WTA 15), которая получила пятый номер посева.

Соперницей Костюк в матче первого круга будет представительница Великобритании Мика Стойсавлевич (WTA 288), получившая wild card от организаторов соревнований.

В случае победы, в следующем круге Марта сыграет либо с представительницей Чехии Марией Боузковой, либо с теннисисткой, которая пройдет квалификацию.

Костюк впервые сыграет на травяных кортах пятисотника в Лондоне.

Первая сеяная турнира – Елена Рыбакина, вторая – Аманда Анисимова. Матчи основной сетки пройдут с 8 по 14 июня.

Действующей чемпионкой является представительница Германии Татьяна Мария.

Также на турнире состоится возвращение легендарной теннисистки Серены Уильямс, которая сыграет в парном разряде с Викторией Мбоко.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

  • Елена Рыбакина [1] – Лейла Фернандес [8]
  • Виктория Мбоко [3] – Марта Костюк [5]
  • Сорана Кырстя [7] – Белинда Бенчич [4]
  • Ива Йович [6] – Аманда Анисимова [2]

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Серена Уильямс Марта Костюк WTA Лондон Елена Рыбакина Лейла Фернандес Виктория Мбоко Сорана Кырстя Белинда Бенчич Ива Йович Аманда Анисимова
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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