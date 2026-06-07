Жеребьевка турнира WTA 500 в Лондоне. С кем сыграет Марта Костюк?
Украинка в первом раунде встретится с Микой Стойсавлевич
6 июня состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
Украину на предстоящем пятисотнике представит Марта Костюк (WTA 15), которая получила пятый номер посева.
Соперницей Костюк в матче первого круга будет представительница Великобритании Мика Стойсавлевич (WTA 288), получившая wild card от организаторов соревнований.
В случае победы, в следующем круге Марта сыграет либо с представительницей Чехии Марией Боузковой, либо с теннисисткой, которая пройдет квалификацию.
Костюк впервые сыграет на травяных кортах пятисотника в Лондоне.
Первая сеяная турнира – Елена Рыбакина, вторая – Аманда Анисимова. Матчи основной сетки пройдут с 8 по 14 июня.
Действующей чемпионкой является представительница Германии Татьяна Мария.
Также на турнире состоится возвращение легендарной теннисистки Серены Уильямс, которая сыграет в парном разряде с Викторией Мбоко.
Потенциальные четвертьфиналы по посеву:
- Елена Рыбакина [1] – Лейла Фернандес [8]
- Виктория Мбоко [3] – Марта Костюк [5]
- Сорана Кырстя [7] – Белинда Бенчич [4]
- Ива Йович [6] – Аманда Анисимова [2]
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