Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич назвал точный счет матча Дания – Украина
Европейская Суперлига
07 июня 2026, 19:02 |
549
0

Мирон Маркевич назвал точный счет матча Дания – Украина

Известный эксперт ожидает ничьей

07 июня 2026, 19:02 |
549
0
Мирон Маркевич назвал точный счет матча Дания – Украина
УАФ. Мирон Маркевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о товарищеском матче Дания – Украина и ответил, с каким счётом должна закончиться встреча.

«Чтобы хоть как-то предсказать, как будет действовать соперник, нужно примерно понимать, в каком составе он выйдет на поле. Поэтому и прогноз на этот матч делать непросто. Однако, предположу, что обе команды забьют, а игра завершится вничью – 1:1», – сказал Маркевич.

Матч Дания – Украина пройдет 7 июня и начнется в 19:30.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

По теме:
Дания – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГЕЦКО: «Хотелось бы, чтобы легионеры сборной Украины это поняли»
Легенда Шахтера: «У Дании произошла трагедия»
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Теннис | 07 июня 2026, 09:33 47
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф

Нейтральная теннисистка одержала победу в финальном матче

Стало известно, когда Реал официально назначит Моуриньо
Футбол | 07 июня 2026, 19:05 0
Стало известно, когда Реал официально назначит Моуриньо
Стало известно, когда Реал официально назначит Моуриньо

Фабрицио Романо раскрыл планы мадридцев

Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Бокс | 07.06.2026, 01:01
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Бокс | 07.06.2026, 04:12
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
Футбол | 07.06.2026, 18:02
Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 160
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 4
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
07.06.2026, 07:44 4
Футбол
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 110
Теннис
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем