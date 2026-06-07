Мирон Маркевич назвал точный счет матча Дания – Украина

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о товарищеском матче Дания – Украина и ответил, с каким счётом должна закончиться встреча.

«Чтобы хоть как-то предсказать, как будет действовать соперник, нужно примерно понимать, в каком составе он выйдет на поле. Поэтому и прогноз на этот матч делать непросто. Однако, предположу, что обе команды забьют, а игра завершится вничью – 1:1», – сказал Маркевич.

Матч Дания – Украина пройдет 7 июня и начнется в 19:30.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.