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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 08:00 |
1074
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Мирон Маркевич дал прогноз на товарищеский матч Дания – Украина

Авторитетный наставник считает, что в предстоящем поединке оба соперника забьют

07 июня 2026, 08:00 |
1074
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Мирон Маркевич дал прогноз на товарищеский матч Дания – Украина
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Первый матч сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры вызвал в нашей стране среди специалистов и болельщиков позитивные эмоции. И здесь дело даже не в результате (2:0), сколько в желании, которое демонстрировала команда на протяжении всего товарищеского матча с Польшей. Впрочем, дебютные поединки с новым наставником часто получаются эмоциональными, а потом наступают будни, во время которых также не хотелось бы опускать планку.

Все в один голос прогнозируют, что матч с Данией будет сложнее, поскольку уровень этого соперника выше. Вот и посмотрим, какие сюрпризы приготовит итальянский тренер украинцев в этой встрече.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Матч с Польшей показал, что у сборной Украины появились сдвиги к лучшему, поскольку после проигрыша в плей-офф отбора ЧМ-2026 от Швеции не только у футболистов, но и у специалистов с болельщиками эмоциональное состояние было на нуле.

В первом поединке под руководством Андреа Мальдеры мне понравилось желание футболистов. Несмотря на товарищеский статус поединка, было видно, что сборная Украины хочет победить, и она этого достигла. Без ошибок в обороне не обошлось, порой уж слишком легко поляки заходили в нашу штрафную. Но это можно списать на притирку в работе наставника и футболистов. Видно, что команда хочет через пас выходить от своих ворот, поэтому данный компонент игры должен быть отработан до автоматизма, иначе проблемы будут возникать часто.

Новую работу с психологической точки зрения всегда лучше начинать с позитива. Надеюсь, игра во Вроцлаве станет новым толчком для национальной команды, и мы будем больше радоваться ее игре и результатам, чем огорчаться. До официальных матчей времени очень мало, поэтому сейчас важно, чтобы как можно быстрее игроки начали понимать требования тренерского штаба.

Матч против Дании, считаю, будет на порядок тяжелее. Хотя стоит отметить, что соперник, как и сборная Украины, пребывает в таком же моральном состоянии после невыхода на чемпионат мира. От такого шока, который пережили датчане в противостоянии с Чехией, быстро отойти сложно. Так упустить путевку на мундиаль, нужно умудриться.

Тем не менее, жизнь продолжается и для украинцев, и для датчан, поэтому я жду интересный поединок. Но чтобы хоть как-то предполагать, как будет действовать оппонент, необходимо приблизительно понимать, в каком составе он сыграет. Поэтому и прогноз на этот матч давать непросто. Тем не менее, предположу, что обе команды забьют, а игра завершится вничью – 1:1.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу Андреа Мальдера прогнозы букмекеров Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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