Звездный вратарь дал прогноз на матч Дания – Украина

Завтра, 7 июня в Оденсе сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Дании. Свой прогноз на этот поединок дал известный в прошлом вратарь «Шахтера» и нашей национальной команды Юрий Вирт.

– Матч против датчан, однозначно, будет непростым, – сказал Вирт в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Хотя опять же, все покажет сама игра. Реализуй свои моменты поляки, и еще неизвестно, как бы завершился тот поединок. Дания, за счет того, что будет выступать дома, на бумаге считается фаворитом, но все может пойти не по сценарию фаворита (улыбается).

Что касается прогноза, то мне почему-то кажется, что в этой встрече будет больше голов, чем во Вроцлаве. И они будут забиты с обеих сторон, поэтому рискну предположить, что поединок завершится вничью – 2:2.