Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный вратарь дал прогноз на матч Дания – Украина
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 16:59 |
392
0

Звездный вратарь дал прогноз на матч Дания – Украина

Юрий Вирт считает, что предстоящий поединок будет сложнее для подопечных Андреа Мальдеры

06 июня 2026, 16:59 |
392
0
Звездный вратарь дал прогноз на матч Дания – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Завтра, 7 июня в Оденсе сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Дании. Свой прогноз на этот поединок дал известный в прошлом вратарь «Шахтера» и нашей национальной команды Юрий Вирт.

– Матч против датчан, однозначно, будет непростым, – сказал Вирт в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Хотя опять же, все покажет сама игра. Реализуй свои моменты поляки, и еще неизвестно, как бы завершился тот поединок. Дания, за счет того, что будет выступать дома, на бумаге считается фаворитом, но все может пойти не по сценарию фаворита (улыбается).

Что касается прогноза, то мне почему-то кажется, что в этой встрече будет больше голов, чем во Вроцлаве. И они будут забиты с обеих сторон, поэтому рискну предположить, что поединок завершится вничью – 2:2.

По теме:
Романчук рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов
Украинский тренер: «Это тот человек, который очень много дает в атаке»
Александр РОМАНЧУК: «Мечтал играть как Хачериди»
Юрий Вирт сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 06 июня 2026, 04:26 6
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен

Боксер считает, что Рико до остановки лидировал по очкам

В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
Бокс | 06 июня 2026, 10:19 5
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости

Галлахер – об эмоциональной речи Александра о войне

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06.06.2026, 09:36
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Эпицентр может подписать экс-игрока Металлиста 1925. Ведутся переговоры
Футбол | 06.06.2026, 16:51
Эпицентр может подписать экс-игрока Металлиста 1925. Ведутся переговоры
Эпицентр может подписать экс-игрока Металлиста 1925. Ведутся переговоры
Цыганков проведет переговоры с известным клубом после матча сборной Украины
Футбол | 06.06.2026, 09:27
Цыганков проведет переговоры с известным клубом после матча сборной Украины
Цыганков проведет переговоры с известным клубом после матча сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 40
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
05.06.2026, 06:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
06.06.2026, 12:36 139
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 1
Футбол
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем