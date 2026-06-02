Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов

Новую страницу в своей истории сборная Украины начала с победы в товарищеском матче над Польшей (2:0). Результат, без сомнения, порадовал, да и сама игра отрезками демонстрировалась хорошего качества.

А что по этому поводу думают авторитетные отечественные специалисты? Сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с людьми, которые не понаслышке знают, что такое национальная команда. В нашем опросе приняли участие Сергей Кравченко (10 матчей, 1 гол), Сергей Попов (54 матча, 5 голов) и Юрий Сак (10 матчей, 1 гол).

– По пятибальной системе, насколько вы оцените игру сборной Украины в матче с Польшей?

Сергей Кравченко: – Дебютный матч нового наставника, хороший результат, поэтому ставлю четверку.

Сергей Попов: – На четыре. Вопросы есть, но не стоит забывать, что для сборной Украины это был не только первый матч под руководством нового главного тренера, но и для самого наставника дебют в самостоятельной работе.

Юрий Сак: – На твердую четверку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

– Что вам понравилось в действиях команды Андреа Мальдеры?

Кравченко: – Как команда выходила от ворот через короткий пас. Желание и смелость играть в футбол и демонстрировать прессинг. Может он был не совсем эффективный и не постоянный, но все это было смело и без боязни. Это принципы работы Роберто Де Дзерби и они в матче с Польшей были видны. Но впереди, безусловно, еще очень много труда. Также я получил большое наслаждение от второго забитого мяча нашей команды, это касается самой подготовки завершающего удара.

Попов: – Мне понравилось спокойствие в действиях наших футболистов, как показалось, не было напряжения. Понятно, что это контрольный поединок, результат сильно не давил, тем не менее, команда выглядела раскрепощенной.

Сак: – То, что «сине-желтые» старалась как можно быстрее доставлять мяч к линии штрафной соперника. Понравилось, что из малого количества голевых моментов, особенно в первом тайме, выжали максимум. Реализация была на высоком уровне. И в очередной раз наш вратарь подтвердил свой класс.

– Что вам не понравилось в игре «сине-желтых»?

Кравченко: – Мне не понравились первые минут 20-25. Может, переволновались, каждый хотел себя проявить перед новым тренером. Не хватало уверенности на мяче. И в целом, маловато четыре удара за игру.

Попов: – От обрезок в обороне никто не застрахован, даже в финале Лиги чемпионов. Если команда планирует начинать атаку с розыгрыша мяча, то ошибки все равно будут, просто их нужно стараться свести к минимуму, но для этого нужно время. Думаю, наставник знает, как разобраться в этой ситуации.

Сак: – Можно сделать скидку на первый матч, но хочется более надежной игры в обороне, постараться минимизировать грубые ошибки, что стало привычным делом для сборной Украины в последние годы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

– Назовите тройку лучших футболистов нашей команды в этой встрече?

Кравченко: – Цыганков, Трубин, Сарапий.

Попов: – Я не сторонник этого, поскольку побеждает команда, но раз прижат к стене, давайте попробуем (улыбается). Как нам кажется, Цыганков сыграл на непривычной для нас позиции, но эта роль в центре поля ему подошла. Более того, Виктор принял активное участие в двух забитых мячах. Ярмоленко после возвращении в сборную выглядел классно эмоционально, что вылилось в забитый гол. И, конечно, Трубин. В последнее время, когда бы мы ни добивались положительного результата, Анатолий всегда находился в числе лучших футболистов. И этот матч не стал исключением. Думаю, это те игроки, которые придали уверенности игре «сине-желтым».

Сак: – Это вратарь Трубин, который действовал уверенно и пару раз спасал команду в очень сложных ситуациях. Если бы не он, то концовка матча могла быть куда сложнее для сборной Украины. Также я бы отметил двух авторов голов, напористого Яремчука и неувядающего Ярмоленко.