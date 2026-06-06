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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 23:23 | Обновлено 06 июня 2026, 23:45
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Талантливый футболист отказался играть за Динамо и уехал в Англию

Киевляне потерпели неудачу в попытке подписать Бруно Алвеса

06 июня 2026, 23:23 | Обновлено 06 июня 2026, 23:45
739
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Талантливый футболист отказался играть за Динамо и уехал в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Алвес
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«Динамо» (Киев) не смогло выиграть конкуренцию за перспективного бразильского защитника «Крузейро» Бруно Алвеса, который оказался в центре трансферного противостояния европейских клубов.

По информации ESPN, 20-летний центральный защитник близок к переходу в английский «Норвич Сити», выступающий в Чемпионшипе. Сделка предусматривает аренду сроком на один сезон с опцией выкупа.

Украинский клуб входил в число претендентов на игрока и внимательно следил за ситуацией, однако в итоге футболист отказался приезжать в Киев и выбрал вариант с переездом в Англию.

Помимо «Динамо», за Бруно Алвеса также боролся португальский «Витория Гимарайнш», но именно «Норвич» проявил наибольшую настойчивость в переговорах и вышел в финальную стадию сделки.

В сезоне-2025 защитник выступал за команду U-20 «Крузейро», а также привлекался к матчам юношеской сборной Бразилии на чемпионате мира. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2029 года.

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Динамо Киев трансферы АПЛ трансферы Крузейро Норвич
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
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Маркос Майтан - https://m.youtube.com/watch?v=9AH8aJZ-pmI 
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