Талантливый футболист отказался играть за Динамо и уехал в Англию

«Динамо» (Киев) не смогло выиграть конкуренцию за перспективного бразильского защитника «Крузейро» Бруно Алвеса, который оказался в центре трансферного противостояния европейских клубов.

По информации ESPN, 20-летний центральный защитник близок к переходу в английский «Норвич Сити», выступающий в Чемпионшипе. Сделка предусматривает аренду сроком на один сезон с опцией выкупа.

Украинский клуб входил в число претендентов на игрока и внимательно следил за ситуацией, однако в итоге футболист отказался приезжать в Киев и выбрал вариант с переездом в Англию.

Помимо «Динамо», за Бруно Алвеса также боролся португальский «Витория Гимарайнш», но именно «Норвич» проявил наибольшую настойчивость в переговорах и вышел в финальную стадию сделки.

В сезоне-2025 защитник выступал за команду U-20 «Крузейро», а также привлекался к матчам юношеской сборной Бразилии на чемпионате мира. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2029 года.