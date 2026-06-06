Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо
Раковицан не приедет в Украину
Киевское «Динамо» не сможет подписать центрального защитника Богдана Раковицана, выступающего за «Ракув».
Ранее европейские СМИ сообщали, что столичный клуб якобы был готов предложить за 26-летнего защитника около 2,5 млн евро. Впрочем, по данным ТаТоТаке, Раковицан действительно находился в шорт-листе «бело-синих», хотя сумма потенциального предложения должна была быть меньше.
Главным препятствием для трансфера стала позиция самого футболиста. После успешного сезона в польской Экстракласе защитник привлек внимание клубов из других европейских чемпионатов и еще на начальном этапе переговоров отказался рассматривать вариант переезда в Украину.
Раковицан был участником чемпионата Европы по футболу 2024 в составе сборной Румынии.
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