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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 10:38 | Обновлено 06 июня 2026, 10:57
1959
2

Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо

Раковицан не приедет в Украину

06 июня 2026, 10:38 | Обновлено 06 июня 2026, 10:57
1959
2 Comments
Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Раковицан
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Киевское «Динамо» не сможет подписать центрального защитника Богдана Раковицана, выступающего за «Ракув».

Ранее европейские СМИ сообщали, что столичный клуб якобы был готов предложить за 26-летнего защитника около 2,5 млн евро. Впрочем, по данным ТаТоТаке, Раковицан действительно находился в шорт-листе «бело-синих», хотя сумма потенциального предложения должна была быть меньше.

Главным препятствием для трансфера стала позиция самого футболиста. После успешного сезона в польской Экстракласе защитник привлек внимание клубов из других европейских чемпионатов и еще на начальном этапе переговоров отказался рассматривать вариант переезда в Украину.

Раковицан был участником чемпионата Европы по футболу 2024 в составе сборной Румынии.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Ракув Ченстохова Руди Галетти
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Все, як і в кожне трансферне вікно. Запускають пусті балачки про нормальних футболістів, а на виході всякі Бленуце і Цари
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