Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо

Киевское «Динамо» не сможет подписать центрального защитника Богдана Раковицана, выступающего за «Ракув».

Ранее европейские СМИ сообщали, что столичный клуб якобы был готов предложить за 26-летнего защитника около 2,5 млн евро. Впрочем, по данным ТаТоТаке, Раковицан действительно находился в шорт-листе «бело-синих», хотя сумма потенциального предложения должна была быть меньше.

Главным препятствием для трансфера стала позиция самого футболиста. После успешного сезона в польской Экстракласе защитник привлек внимание клубов из других европейских чемпионатов и еще на начальном этапе переговоров отказался рассматривать вариант переезда в Украину.

Раковицан был участником чемпионата Европы по футболу 2024 в составе сборной Румынии.