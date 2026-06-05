Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение

Вратарь тернопольской «Нивы» Илья Ольховый оказался в сфере интересов киевского «Динамо».

По имеющейся информации, вратарь был близок к переходу в «Карпаты». Львовская команда даже достигла принципиальной договоренности с «Нивой» относительно трансфера футболиста, однако сделка сорвалась из-за отсутствия согласия между клубом и самим игроком.

В то же время серьезный интерес к Ольховому проявляет «Динамо». Киевский клуб следит за вратарем уже не первый год и рассматривал возможность его подписания еще прошлым летом, однако тогда стороны не смогли договориться.

Теперь ситуация может измениться. В столичном клубе видят в Ольховом одного из кандидатов на замену Валентину Моргуну, который недавно покинул «Динамо» и продолжил карьеру в «Колосе».