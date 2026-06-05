Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 19:41 |
1645
0

Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение

Киевляне хотят подписать Ольхового

05 июня 2026, 19:41 |
1645
0
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
ФК Нива. Илья Ольховый
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь тернопольской «Нивы» Илья Ольховый оказался в сфере интересов киевского «Динамо».

По имеющейся информации, вратарь был близок к переходу в «Карпаты». Львовская команда даже достигла принципиальной договоренности с «Нивой» относительно трансфера футболиста, однако сделка сорвалась из-за отсутствия согласия между клубом и самим игроком.

В то же время серьезный интерес к Ольховому проявляет «Динамо». Киевский клуб следит за вратарем уже не первый год и рассматривал возможность его подписания еще прошлым летом, однако тогда стороны не смогли договориться.

Теперь ситуация может измениться. В столичном клубе видят в Ольховом одного из кандидатов на замену Валентину Моргуну, который недавно покинул «Динамо» и продолжил карьеру в «Колосе».

По теме:
Подвела реализация. Кудровка сыграла вничью с Агробизнесом
ВАЩУК: «Костюк идет по пути, который выбрало Динамо»
Довбик получил новый вариант продолжения карьеры. Объединится с украинцами
Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Карпаты Львов Первая лига Украины трансферы УПЛ Илья Ольховый
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Теннис | 04 июня 2026, 20:36 14
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин

Марта Костюк не сумела пройти Мирру Андрееву, а Майя Хвалиньска выбила Диану Шнайдер

Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Футбол | 05 июня 2026, 07:07 14
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты

Киевский клуб может подписать Раковицана

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 05.06.2026, 09:16
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Футбол | 05.06.2026, 16:34
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2026, 13:46
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
04.06.2026, 00:08 11
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
03.06.2026, 22:51 1
Бокс
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем