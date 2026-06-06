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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 22:10 |
26
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Лидер ЛНЗ раскрыл секрет успеха команды в УПЛ

Твердохлеб отметил тренерские указания Виталия Пономарева

06 июня 2026, 22:10 |
26
0
Лидер ЛНЗ раскрыл секрет успеха команды в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Твердохлеб
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Полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб высказался о прошлом сезоне черкасской команды.

В УПЛ команда Виталия Пономарева заняла второе место. В Кубке Украины черкасцы остановились на стадии четвертьфинала. По мнению Твердохлеба, ключевым фактором успеха стала личность главного тренера. Специалист поддерживает строгую дисциплину и придерживается рационального подхода при общении с игроками.

«Во всех ситуациях Пономарев сохраняет трезвый ум. У него нет эмоций. Он всегда сдерживает себя и старается быть объективным. Но где-то в раздевалке, конечно, он может в перерыве немного повысить голос, чтобы встряхнуть команду», – сказал Егор.

Пономарев возглавил ЛНЗ год назад. На этом посту он сменил Романа Григорчука.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Егор Твердохлеб чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Игорь Цыганык
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