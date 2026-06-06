Лидер ЛНЗ раскрыл секрет успеха команды в УПЛ
Твердохлеб отметил тренерские указания Виталия Пономарева
Полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб высказался о прошлом сезоне черкасской команды.
В УПЛ команда Виталия Пономарева заняла второе место. В Кубке Украины черкасцы остановились на стадии четвертьфинала. По мнению Твердохлеба, ключевым фактором успеха стала личность главного тренера. Специалист поддерживает строгую дисциплину и придерживается рационального подхода при общении с игроками.
«Во всех ситуациях Пономарев сохраняет трезвый ум. У него нет эмоций. Он всегда сдерживает себя и старается быть объективным. Но где-то в раздевалке, конечно, он может в перерыве немного повысить голос, чтобы встряхнуть команду», – сказал Егор.
Пономарев возглавил ЛНЗ год назад. На этом посту он сменил Романа Григорчука.
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