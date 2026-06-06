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  4. Лидер ЛНЗ рассказал об интересе со стороны Динамо и английских клубов
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 21:49 |
567
0

Лидер ЛНЗ рассказал об интересе со стороны Динамо и английских клубов

Твердохлеб пока остается в Черкассах

06 июня 2026, 21:49 |
567
0
Лидер ЛНЗ рассказал об интересе со стороны Динамо и английских клубов
ФК ЛНЗ. Егор Твердохлеб
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Атакующий полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб поделился подробностями об интересе к нему со стороны киевского «Динамо» и зарубежных клубов.

«Насчет «Динамо» я не знаю, ну были какие-то разговоры. Наверное, все-таки осталось все на уровне разговоров... По поводу «Лестера» и «Норвича» также были какие-то разговоры, но мне сложно сказать, насколько они были серьезными», – отметил игрок.

В прошлом сезоне ЛНЗ занял второе место в турнирной таблице УПЛ. Твердохлеб стал одним из лидеров команды. На его счету восемь голов и семь ассистов в 26 матчах чемпионата. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.

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Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лестер Норвич Чемпионшип
Андрей Плыгун Источник: Игорь Цыганык
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