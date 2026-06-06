Лидер ЛНЗ рассказал об интересе со стороны Динамо и английских клубов

Атакующий полузащитник ЛНЗ Егор Твердохлеб поделился подробностями об интересе к нему со стороны киевского «Динамо» и зарубежных клубов.

«Насчет «Динамо» я не знаю, ну были какие-то разговоры. Наверное, все-таки осталось все на уровне разговоров... По поводу «Лестера» и «Норвича» также были какие-то разговоры, но мне сложно сказать, насколько они были серьезными», – отметил игрок.

В прошлом сезоне ЛНЗ занял второе место в турнирной таблице УПЛ. Твердохлеб стал одним из лидеров команды. На его счету восемь голов и семь ассистов в 26 матчах чемпионата. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.