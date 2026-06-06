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Турция
06 июня 2026, 20:59 | Обновлено 06 июня 2026, 21:38
1805
0

Пошел на понижение. Антонио Конте удивил выбором нового клуба

Итальянец может возглавить турецкий Фенербахче

06 июня 2026, 20:59 | Обновлено 06 июня 2026, 21:38
1805
0
Пошел на понижение. Антонио Конте удивил выбором нового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте
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Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить турецкий «Фенербахче».

Источник сообщает, что после двух лет в «Наполи» 56-летний специалист решил попробовать свои силы в чемпионате Турции. Конте провел переговоры о будущем в стамбульском клубе с кандидатом на пост президента «желтых канареек» Хаканом Сафи. Последний хочет сделать итальянца ключевой фигурой в «Фенербахче». Детали переговоров не разглашаются.

Большую часть тренерской карьеры Конте провел в Италии. В разное время специалист тренировал итальянскую сборную, «Ювентус», «Аталанту», «Интер» и «Наполи». Также он дважды работал в Англии, возглавляя «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции. В команде играют такие звезды, как Эдерсон, Н'Голо Канте, Милан Шкриньяр и Марко Асенсио.

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Антонио Конте Фенербахче чемпионат Турции по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: Football-Italia
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