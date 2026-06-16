«Им не повторить свой успех». Безус дал прогноз на матч Аргентина – Алжир

Своими ожиданиями и прогнозом на матч чемпионата мира Аргентина – Алжир эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Фаворит этой пары как бы известен, – сказал Безус. – Тем не менее, не все так просто. Уверен, что поединок будет интересным. Алжир просто так три очка авторитету не отдаст.

Аргентинцы сохранили свой состав четырехлетней давности, который стал чемпионом мира. Несмотря на то, что их лидеру Лионелю Месси во время нынешнего турнира исполнится 39 лет, он все равно остается топ-футболистом. Также надежда на Лаутаро Мартинеса. Возможно, проявит себя кто-то из молодежи, допустим, Нико Пас. Хотя не думаю, что Аргентина стала сильнее, но она по-прежнему в порядке.

Смогут ли южноамериканцы повторить свой успех? Я сомневаюсь. Максимум на что они могут рассчитывать на этом чемпионате мира – это выход в полуфинал. Таким будет мой прогноз.

Что касается Алжира, то, несмотря на свой почтенный возраст, многое будет зависеть от 35-летнего Рияда Мареза. Жду надежной игры и от Луки Зидана, который набрал неплохую форму. А сама команда хорошо подготовлена физически, что, естественно, добавит проблем аргентинцам.

Тем не менее, я ставлю на победу команды Лионеля Скалони. Как я сказал, Аргентине будет непросто, но один мяч они точно забьют. Возможно, два. Пусть будет – 2:0. Впрочем, это поражение, на мой взгляд, не помешает алжирцам квалифицироваться из группы, а дальше, как карта ляжет (улыбается).

Напомним, что поединок Аргентина – Алжир пройдет в Канзасе 17 июня. Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучит в четыре часа утра по киевскому времени.