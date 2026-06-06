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  4. Романчук рассказал, кто был его кумиром и почему его называли «чертом»
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 16:38 |
219
0

Романчук рассказал, кто был его кумиром и почему его называли «чертом»

Дебютант сборной фанател от игры Пепе

06 июня 2026, 16:38 |
219
0
Романчук рассказал, кто был его кумиром и почему его называли «чертом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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26-летний защитник румынского клуба «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук рассказал, на кого из футболистов он равнялся в детстве.

По словам игрока, он был большим поклонником игры экс-защитника «Реала» и сборной Португалии Пепе.

«Пепе – это мой кумир... Мне кажется, таких защитников мало... Меня в команде называли «коломыйский черт». Я так бегал там, шел головой в подкаты, дурак, прыгал и такой был», – заявил Романчук.

Романчук является воспитанником киевского «Динамо». На взрослом уровне футболист успел поиграть в Украине за «Львов» и «Кривбасс».

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Александр Романчук (1999) сборная Украины по футболу Пепе Университатя Крайова
Андрей Плыгун Источник: Трендец
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