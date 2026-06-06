Романчук рассказал, кто был его кумиром и почему его называли «чертом»
Дебютант сборной фанател от игры Пепе
26-летний защитник румынского клуба «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук рассказал, на кого из футболистов он равнялся в детстве.
По словам игрока, он был большим поклонником игры экс-защитника «Реала» и сборной Португалии Пепе.
«Пепе – это мой кумир... Мне кажется, таких защитников мало... Меня в команде называли «коломыйский черт». Я так бегал там, шел головой в подкаты, дурак, прыгал и такой был», – заявил Романчук.
Романчук является воспитанником киевского «Динамо». На взрослом уровне футболист успел поиграть в Украине за «Львов» и «Кривбасс».
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