Романчук рассказал, кто был его кумиром и почему его называли «чертом»

26-летний защитник румынского клуба «Университатя Крайова» и сборной Украины Александр Романчук рассказал, на кого из футболистов он равнялся в детстве.

По словам игрока, он был большим поклонником игры экс-защитника «Реала» и сборной Португалии Пепе.

«Пепе – это мой кумир... Мне кажется, таких защитников мало... Меня в команде называли «коломыйский черт». Я так бегал там, шел головой в подкаты, дурак, прыгал и такой был», – заявил Романчук.

Романчук является воспитанником киевского «Динамо». На взрослом уровне футболист успел поиграть в Украине за «Львов» и «Кривбасс».