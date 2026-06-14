Динамо хочет продать украинского футболиста за 9 миллионов евро
Вивчаренко может покинуть клуб летом
Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может покинуть клуб летом.
Как отмечает источник, на игрока претендует испанский клуб «Депортиво», а киевский клуб может продать его за 9 миллионов евро – именно столько составляет клаусула на футболиста.
В минувшем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что голкипер тернопольской «Нивы» Илья Ольховый оказался в сфере интересов киевского «Динамо».
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