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Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 00:32 | Обновлено 14 июня 2026, 00:41
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Динамо хочет продать украинского футболиста за 9 миллионов евро

Вивчаренко может покинуть клуб летом

14 июня 2026, 00:32 | Обновлено 14 июня 2026, 00:41
777
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Динамо хочет продать украинского футболиста за 9 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко
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Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может покинуть клуб летом.

Как отмечает источник, на игрока претендует испанский клуб «Депортиво», а киевский клуб может продать его за 9 миллионов евро – именно столько составляет клаусула на футболиста.

В минувшем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что голкипер тернопольской «Нивы» Илья Ольховый оказался в сфере интересов киевского «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Депортиво Ла-Корунья Филадельфия Юнион трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Константин Вивчаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Це прям забагато за нього зараз 
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