Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8).

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек на €2 800 000.

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