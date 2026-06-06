Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Ролан Гаррос 2026
6 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8).
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек на €2 800 000.
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