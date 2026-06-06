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  4. Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
06 июня 2026, 16:10 |
1100
0

Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Ролан Гаррос 2026

06 июня 2026, 16:10 |
1100
0
Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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6 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 16:00 по Киеву на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8).

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек на €2 800 000.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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