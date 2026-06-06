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Англия
06 июня 2026, 13:34 |
556
0

Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ

Игор Тиаго и «Брентфорд» может перебраться в английский гранд

06 июня 2026, 13:34 |
556
0
Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго
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Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, английский гранд рассматривает подписание 25-летнего футболиста на случай, если команду покинет Джошуа Зиркзе. «Пчелы» оценивают футболиста в 70 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Игор Тиаго провел 38 матчей в чемпионате Англии, в которых успел отличиться 22 результативными ударами. Больше забитых мячей оформил только Эрлинг Холанд с 27 голами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен отдать 90 миллионов евро за трансфер игрока «Реала».

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Игор Тиаго трансферы трансферы АПЛ Джошуа Зиркзе Манчестер Юнайтед Брентфорд Бен Джейкобс
Даниил Кирияка Источник: Бен Джейкобс
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