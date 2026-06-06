Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, английский гранд рассматривает подписание 25-летнего футболиста на случай, если команду покинет Джошуа Зиркзе. «Пчелы» оценивают футболиста в 70 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Игор Тиаго провел 38 матчей в чемпионате Англии, в которых успел отличиться 22 результативными ударами. Больше забитых мячей оформил только Эрлинг Холанд с 27 голами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен отдать 90 миллионов евро за трансфер игрока «Реала».