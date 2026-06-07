Ванат покинет Испанию? Жирона получила официальное предложение
Украинец может перейти в «Трабзонспор»
Украинский нападающий Владислав Ванат может сменить клуб уже этим летом, проведя в Испании всего один сезон.
По информации СМИ, серьезный интерес к Ванату проявляет «Трабзонспор». Турецкий клуб, который следил за форвардом еще во время его выступлений за «Динамо», уже направил официальное предложение о трансфере.
Сообщается, что возможный приход украинца может повлиять на будущее Дениса Дрегуша. Румынский нападающий близок к уходу из клуба, а среди претендентов на него называют «Коньяспор».
В прошлом году Ванат перешел из «Динамо» в «Жирону» за 15 миллионов евро. В дебютном сезоне украинец отличился 10 голами в 29 матчах, однако не смог помочь команде избежать понижения в классе.
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