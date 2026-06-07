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  4. Ванат покинет Испанию? Жирона получила официальное предложение
Испания
07 июня 2026, 08:02 |
1215
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Ванат покинет Испанию? Жирона получила официальное предложение

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

07 июня 2026, 08:02 |
1215
2 Comments
Ванат покинет Испанию? Жирона получила официальное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский нападающий Владислав Ванат может сменить клуб уже этим летом, проведя в Испании всего один сезон.

По информации СМИ, серьезный интерес к Ванату проявляет «Трабзонспор». Турецкий клуб, который следил за форвардом еще во время его выступлений за «Динамо», уже направил официальное предложение о трансфере.

Сообщается, что возможный приход украинца может повлиять на будущее Дениса Дрегуша. Румынский нападающий близок к уходу из клуба, а среди претендентов на него называют «Коньяспор».

В прошлом году Ванат перешел из «Динамо» в «Жирону» за 15 миллионов евро. В дебютном сезоне украинец отличился 10 голами в 29 матчах, однако не смог помочь команде избежать понижения в классе.

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Денис Дрэгуш Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
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Комментарии 2
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Заїпали цим Транзоном по 20 разів на день  
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Це вже не смішно. Може УПЛ в Туреччину перенесемо?)
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