Испанскому клубу посоветовали подписать Пономаренко. Есть одно условие

Паблик испанских болельщиков «Жироны» Kregírona (en depressió) посоветовал клубу обратить внимание на украинского нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

Фанаты считают, что 20-летний футболист может стать неплохой альтернативой в случае ухода из клуба другого украинского нападающего, Владислава Ваната, которым интересуется «Вильярреал».

Особое внимание обращают на контракт Пономаренко, который действителен только до 2028 года. Также фанатская база надеется, что способствовать переходу может Виктор Цыганков, особенно если он останется в клубе.

В сезоне 2025/26 Матвей Пономаренко провел 23 матча за основную команду киевского «Динамо», отличившись 16 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.