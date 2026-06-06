Эксперт объяснил, чем его удивили первые переходные матчи
По мнению Олега Федорчука, теперь инициатива у представителей Первой лиги
Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первых переходных поединках за право выступать в УПЛ «Александрия» – «Левый Берег» и «Кудровка» – «Агробизнес».
«Если откровенно, то перед этими противостояниями я повыше оценивал шансы представителей класса сильнейших. Но теперь ситуация изменилась в пользу перволиговых команд.
В Александрии было два разных тайма. В первом условия диктовали хозяева и заслуженно вышли вперед. Однако в перерыве наставник гостей Александр Рябоконь вовремя выпустил на поле Назария Воробчака и Назара Волошина, которые своей активностью помогли киевлянам добиться перелома. Гости не только выровняли положение, но и были ближе, чтобы склонить чашу весов на свою сторону.
Что касается противостояния в Ровно, то мяч чаще контролировали номинальные хозяева – футболисты «Кудровки». Однако их подвела реализация, к тому же на высоте был вратарь «Агробизнеса» Даниил Хмеловский.
После ничьей и в этом поединке (0:0) теперь все решится 9 июня в ответных матчах. Я не удивлюсь, если для определения победителя не обойдется без серии послематчевых пенальти».
Ранее тренер «Александрии» Максим Белый подвел итоги первого переходного матча за право сыграть в УПЛ против «Левого Берега».
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