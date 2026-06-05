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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 18:28 |
295
0

Тренер Александрии: «Получили нокдаун»

Максим Белый недоволен игрой команды после пропущенного гола

05 июня 2026, 18:28 |
295
0
Тренер Александрии: «Получили нокдаун»
ФК Александрия. Максим Белый
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Тренер «Александрии» Максим Белый подвел итоги первого переходного матча за право сыграть в УПЛ против «Левого Берега» (1:1).

– Можно разделить на два тайма, как оно и было. В первом тайме мы, возможно, меньше контролировали мяч, но мы контролировали игру, не давали ничего сделать команде соперника. Забили гол. Были у нас моменты удвоить счет и с позитивом уйти на перерыв.

А во втором тайме после пропущенного мяча не понравилось, что ребята либо опустили руки, либо психологически ударил пропущенный мяч. Где-то мы получили такой легкий нокдаун, из которого тяжело было выходить. Тем не менее, какой бы результат ни был сегодня, все решалось бы в Киеве.

Ответный матч запланирован на 9 июня.

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Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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