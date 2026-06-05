Тренер Александрии: «Получили нокдаун»
Максим Белый недоволен игрой команды после пропущенного гола
Тренер «Александрии» Максим Белый подвел итоги первого переходного матча за право сыграть в УПЛ против «Левого Берега» (1:1).
– Можно разделить на два тайма, как оно и было. В первом тайме мы, возможно, меньше контролировали мяч, но мы контролировали игру, не давали ничего сделать команде соперника. Забили гол. Были у нас моменты удвоить счет и с позитивом уйти на перерыв.
А во втором тайме после пропущенного мяча не понравилось, что ребята либо опустили руки, либо психологически ударил пропущенный мяч. Где-то мы получили такой легкий нокдаун, из которого тяжело было выходить. Тем не менее, какой бы результат ни был сегодня, все решалось бы в Киеве.
Ответный матч запланирован на 9 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктором интересуется Эспаньол
Марта не пожала руку сопернице